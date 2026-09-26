O femeie din Franța a murit spulberată de o mașină în timp ce își testa bicicleta sub privirile copiilor ei. Soțul victimei l-a atacat pe șofer, la scurt timp după accident.

O tragedie cumplită a zguduit o mică comunitate din estul Franței. O femeie în vârstă de 33 de ani a murit într-un accident rutier, chiar sub ochii propriilor copii. Scenele de o cruzime greu de imaginat au provocat o reacție de o violență extremă din partea soțului ei, care s-a răzbunat pe loc pe șoferul vinovat, relatează Sud Ouest.

După impactul devastator, mașina s-a oprit la scurtă distanță de locul accidentului. Șoferul circula cu „viteză excesivă”, a declarat pentru AFP procurorul din Mâcon, Anne-Lise Furstoss. Potrivit jandarmilor, victima a fost lovită cu o forță uriașă; a fost proiectată la mare distanță, iar unul dintre brațe i-a fost smuls.

Distrus de durere și copleșit de furie, soțul victimei a alergat spre autoturism și l-a atacat pe conducătorul auto, un bărbat de aproximativ 30 de ani. Folosind un cutter pe care îl avea asupra sa, bărbatul i-a aplicat șoferului mai multe tăieturi grave.

La fața locului au intervenit rapid numeroase echipaje de prim ajutor și ale jandarmilor. Din cauza leziunilor, șoferul a necesitat transportul de urgență cu un elicopter la Spitalul Universitar din Dijon. Deși starea sa a fost gravă, prognosticul vital nu a fost compromis.

Parchetul din Mâcon a preluat cazul și a deschis două anchete penale separate pentru a stabili exact circumstanțele în care s-au desfășurat faptele. Prima anchetă vizează infracțiunea de ucidere din culpă într-un accident rutier, iar cea de-a doua urmărește actele de violență agravată comise cu o armă albă.