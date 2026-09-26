Planul Roșu de Intervenție, activat în Sibiu după ce 11 persoane au acuzat stări de rău la un local de evenimente

Autoritățile din județul Sibiu au activat sâmbătă seară Planul Roșu de Intervenție la o sală de evenimente din orașul Avrig, după ce 11 persoane au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, relatează portalul de știri locale Turnul Sfatului.

UPDATE ora 23.24: ISU Sibiu anunță că Planul Roșu de Intervenție a fost încheiat în jurul orei 22:00.

Conform informațiilor transmise de autorități, echipele medicale au evaluat la fața locului 30 de persoane, dintre care 29 de adulți și un minor.

În urma controalelor medicale, 20 de persoane au fost transportate la spital. Este vorba despre 19 adulți și un adolescent în vârstă de 16 ani.

Știrea inițială: Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a anunțat că, sâmbătă seară, mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din Avrig au solicitat asistență medicală, acuzând simptome caracteristice unei toxiinfecții alimentare.

În urma acestui incident, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, care presupune mobilizarea rapidă a resurselor medicale și de intervenție pentru gestionarea situațiilor cu victime multiple.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost trimise trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și o autospecială de transport personal și victime multiple. Reprezentanții ISU Sibiu au precizat că „în aceste momente, 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”.

Misiunea de intervenție este în desfășurare. Autoritățile continuă să monitorizeze starea persoanelor afectate și să acorde asistență medicală la fața locului. Nu au fost comunicate alte detalii privind cauza exactă a simptomelor sau posibile măsuri suplimentare.