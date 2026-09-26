Kia EV2 este câștigătoarea Best Electric City Car România 2026, după două zile în care cele mai noi electrice mici de pe piață au fost testate în trafic real prin București. BYD Dolphin Surf și Volkswagen ID.Polo au terminat la egalitate pe locul al doilea, cu câte 85 de puncte, iar finala a arătat că la o mașină de oraș autonomia nu este singurul lucru important: dimensiunile, vizibilitatea, confortul, prețul, consumul și cât de simplu este să folosești mașina zi de zi pot conta chiar mai mult.

Competiția a ajuns la a doua ediție, iar Libertatea a făcut parte din juriu

Best Electric City Car este versiunea dedicată mașinilor electrice de oraș a competiției Best Electric Car in Romania și a ajuns în 2026 la a doua ediție. Este organizată de AutoExpert în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu Arval România ca partener principal. Partenerii ediției au fost și tbi Bank, Eldrive, București Mall și Restaurant Resto Aperto.

În primăvară am participat și la competiția principală, când BMW iX3 a câștigat Best Electric Car România 2026 după un test real de aproximativ 700 km între București și Cap Aurora. Acolo am vrut să vedem ce se întâmplă cu autonomia și consumul inclusiv pe autostradă și la drum lung. De data aceasta testul a avut aproape logica opusă: cât de bună este o electrică acolo unde acest tip de propulsie ar trebui să aibă cel mai mult sens, adică în oraș.

Testele au avut loc pe 7 și 8 septembrie, luni și marți, chiar odată cu începerea școlii, la temperaturi de aproximativ 30 de grade și în trafic cât se poate de real în București. Formatul prevedea un traseu urban de aproximativ 30 km dus-întors, însă fiecare jurat a avut suficientă libertate încât să ducă mașina prin situațiile pe care voia să le testeze.

Zece modele electrice au ajuns în finală, de la Dacia Spring până la mașini care pot fi conduse de la 16 ani

În total, ediția din 2026 a reunit zece modele. Categoria principală a avut șapte automobile electrice mici: BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4 E-Tech, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și Volkswagen ID.Polo.

Separat a existat categoria micro, unde au participat Allview 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN, acesta din urmă fiind prezent în două configurații. Sunt vehicule din clasele L6e și L7e, unele putând fi conduse de la 16 ani, iar Nieve are inclusiv o versiune limitată la numai 25 km/h.

Diferențele de preț au fost uriașe. Un Nieve Q-eN costă în prezent 30.900 de lei, adică puțin peste 6.000 de euro, în timp ce un MINI Aceman poate trece bine de 35.000 de euro. Tocmai de aceea nu avea sens să le judeci doar după cine are cel mai mare ecran sau cea mai mare baterie.

Kia EV2 a câștigat cu 100 de puncte. Nu a fost votul meu, dar rezultatul a început să aibă tot mai mult sens

Kia EV2 a terminat pe primul loc cu 100 de puncte. Eu personal am votat MINI Aceman pe primul loc. După ce am văzut însă clasamentul și am discutat cu ceilalți membri ai juriului, am început să înțeleg din ce în ce mai bine de ce Kia a strâns cele mai multe puncte.

Din fotografii, EV2 poate părea un SUV mai mare decât este în realitate. Are sub patru metri lungime, dar spațiul interior este surprinzător. Exemplarul pe care l-am condus avea patru locuri, iar în spate nu exista o banchetă clasică pentru trei persoane, ci două scaune individuale. Ambele pot culisa înainte și înapoi individual și pot avea spătarul reglat separat, o soluție pe care o întâlnești foarte rar chiar și pe mașini semnificativ mai scumpe. Spațiul pentru picioare poate ajunge la 958 mm.

Asta explică și una dintre impresiile mele inițiale: portbagajul nu părea foarte mare atunci când scaunele erau împinse în spate pentru confort maxim. Dacă le culisezi înainte, volumul poate ajunge la 403 litri, iar în față mai există un frunk de 15 litri.

Scaunele mi s-au părut printre cele mai confortabile din test. Inclusiv tetierele cu material textil simplu sunt un exemplu bun că „mai premium” nu înseamnă automat piele, suprafețe lucioase și cât mai multe artificii. Mașina este plină și de mici detalii simpatice, inclusiv mesaje de tip „Have a nice day”, iar pasagerii din spate au prize USB-C amplasate inclusiv pe spatele scaunelor din față.

Interiorul păstrează multe butoane fizice și este ușor de înțeles. Sistemul multimedia este clar, scaunul este foarte bun, iar designul exterior continuă direcția începută de modelele electrice mai mari ale mărcii. Seamănă evident cu Kia EV5, pe care am condus-o în cadrul testului Best Electric Car România din primăvară, dar totul este comprimat într-o mașină mult mai potrivită pentru oraș.

Există și lucruri care nu m-au convins complet. Pedala de frână mi s-a părut puțin ciudată la prima interacțiune, la fel și suspensia mai moale, iar configurația de patru locuri este foarte confortabilă, dar evident mai puțin practică pentru cineva care are nevoie ocazional de al cincilea pasager.

EV2 pornește în România de la 26.960 de euro pentru versiunea de 42,2 kWh, 147 CP și patru locuri. Această baterie oferă până la 317 km autonomie WLTP și se încarcă de la 10 la 80% în aproximativ 29 de minute. Există și o baterie de 61 kWh, cu până la aproximativ 450 km autonomie, iar prețurile pentru aceasta pornesc de la 33.988 de euro în configurația de patru locuri. În funcție de baterie, echipare și numărul de locuri, gama ajunge la peste 37.000 de euro.

BYD Dolphin Surf a terminat la egalitate pe locul doi și este cu aproape 8.000 de euro mai ieftin decât Kia

Best Electric City Car 2026 Minister-189

BYD Dolphin Surf a obținut 85 de puncte, la egalitate cu Volkswagen ID.Polo. Este și mașina de pe podium care pune cea mai mare presiune pe rivali prin preț.

Versiunea Active pornește acum de la 19.400 de euro cu TVA, adică cu 7.560 de euro mai puțin decât Kia EV2 de bază. Are o baterie Blade LFP de 30 kWh, autonomie de 220 km în ciclul mixt WLTP și până la 356 km în ciclul urban. Versiunile cu bateria mai mare, de 43,2 kWh, pot ajunge până la 322 km în ciclul mixt și 507 km în cel urban. În promoțiile actuale, Boost costă 21.808 euro, iar Comfort 23.407 euro.

Pentru oraș, forma mașinii funcționează foarte bine. Botul este foarte scurt, vezi bine extremitățile și parcarea devine aproape banală. Deși din exterior pare foarte mică, forma aproape verticală a spatelui îi permite să ofere surprinzător de mult loc la cap, iar poziția pasagerilor din spate este mai comodă decât te-ai aștepta după dimensiuni.

Dolphin Surf are și personalitate, motiv pentru care a primit premiul special dedicat exact acestui criteriu. Nu arată ca un produs generic făcut doar pentru a fi ieftin.

La interior însă nu a fost combinația mea favorită. Designul volanului nu este pe gustul meu, iar sistemul multimedia mi s-a părut mai puțin intuitiv decât cel din Volkswagen sau Kia. Apreciez că BYD nu a eliminat complet butoanele fizice, dar modul în care sunt combinate comenzile analogice cu ecranul necesită ceva mai multă acomodare.

La 19.400 de euro, însă, multe dintre aceste critici trebuie puse în context. Primești o electrică nouă cu baterie LFP, climatizare, ecran central rotativ de 10,1 inchi și încărcare rapidă, la un preț apropiat de cel al unor mașini termice mici.

Volkswagen ID.Polo a avut tot 85 de puncte și a fost mașina care m-a surprins cel mai mult

Best Electric City Car 2026 Minister-215

Nu există un loc al treilea separat în clasamentul oficial. Volkswagen ID.Polo a obținut exact aceleași 85 de puncte ca BYD și împarte locul al doilea.

Nu sunt neapărat omul care intră într-un Volkswagen nou și pornește din start convins că îl va adora. Tocmai de aceea ID.Polo a fost una dintre surprizele mari ale testului. A fost unul dintre puținele automobile electrice din ultima perioadă la care m-am gândit serios, după ce am coborât, că mi-ar plăcea să dețin unul pe viitor.

În primul rând se conduce foarte bine. Dintre toate mașinile testate, a fost favorita mea strict prin felul în care se simte pe drum. Accelerația nu încearcă să te lovească în scaun de fiecare dată când atingi pedala, așa cum se întâmplă la unele electrice foarte puternice. Este suficient de rapidă pentru oraș, dar reacțiile sunt progresive și foarte ușor de controlat.

Și interiorul mi-a plăcut tocmai pentru că Volkswagen a rezistat tentației de a pune cât mai multe elemente. Simplitatea este greu de făcut bine. Este mult mai ușor să umpli un habitaclu cu lumini, ecrane și forme decât să scoți elemente și să păstrezi totuși personalitate.

Există din nou butoane fizice, un control rotativ pentru volum în centru și un volan convențional. Sistemul multimedia a fost probabil cel mai ușor de folosit dintre toate mașinile testate: meniurile sunt logice, răspunde foarte rapid și găsești aproape imediat setările mașinii, telefonul sau funcția pe care o cauți.

O bandă luminoasă traversează bordul dinspre portieră spre centru. Nu este pusă doar pentru iluminare ambientală, ci poate comunica și diferite avertizări ale mașinii. Este vizibilă fără să devină deranjantă.

Mai există și un mod de afișare retro, iar tendința asta începe să apară la tot mai multe electrice. MINI face ceva similar. După ani în care industria a încercat să transforme interiorul într-un ecran uriaș, constructorii par să redescopere butoanele, grafica veche și elementele care dau unei mașini puțin caracter.

ID.Polo pornește în România de la 25.300 de euro. Gama are baterii de 37 și 52 kWh și versiuni de 116, 135 și 211 CP. Bateria mică poate oferi peste 330 km autonomie WLTP, iar cea de 52 kWh ajunge până la aproximativ 455 km. Aceasta din urmă poate fi încărcată de la 10 la 80% în aproximativ 24 de minute. Portbagajul are până la 441 litri, mai mult decât la Polo cu motor termic, iar spațiul interior este surprinzător pentru o mașină de puțin peste patru metri.

Volkswagen a primit și premiul special pentru confort. După cele două zile de test, acesta este unul dintre premiile cu care sunt cel mai ușor de acord.

Dacia Spring a câștigat premiul pentru consum

Dacia Spring nu a intrat pe podiumul general, dar a plecat cu premiul pentru consum, iar pentru o electrică destinată aproape exclusiv orașului este probabil unul dintre cele mai relevante premii.

În test am condus Spring-ul actualizat în 2026, nu noua generație prezentată ulterior de Dacia și care va fi produsă în Slovenia. Modelul testat păstrează filosofia foarte simplă a Spring-ului pe care îl știm: nu te bombardează cu tehnologie, frâna regenerativă nu domină experiența, iar inclusiv frâna de mână clasică pare aproape neobișnuită pe o mașină nouă în 2026.

Interiorul arată mult mai bine decât la primul Spring. Se vede limbajul de design al noilor Duster și Bigster, inclusiv prin accentele deschise la culoare, chiar dacă materialele rămân evident ieftine. Sistemul audio a fost unul dintre lucrurile care m-au deranjat: sunetul pare să vină foarte clar din zona de jos a parbrizului.

În schimb, în trafic Spring este exact genul de mașină pe care o înțelegi repede. Este mică, foarte ușoară și, deși cifrele de putere nu impresionează, reacționează suficient de rapid la viteze urbane încât nu am simțit că îmi lipsește puterea atunci când a trebuit să schimb banda sau să accelerez.

Gama 2026 are motoare de 70 și 100 CP și o baterie LFP de 24,3 kWh. Autonomia oficială ajunge până la 225 km, iar consumul WLTP declarat este de 12,4 kWh/100 km. Prețurile sunt de 18.700 de euro pentru Expression Electric 70 și 19.700 de euro pentru Extreme Electric 100.

Renault 4 a fost alegerea publicului, iar Jeep Avenger a venit cu o abordare diferită

Premiul de Popularitate nu a fost decis de juriu, ci de oamenii care au votat online. Câștigătorul a fost Renault 4 E-Tech.

Nu este greu de înțeles de ce. Renault a mers foarte puternic pe design retro și a reușit să facă o mașină electrică modernă care trimite clar la modelul original fără să pară o copie caricaturală. Renault 4 pornește în România de la 29.550 de euro pentru versiunea de 120 CP și bateria de 40 kWh, cu 308 km autonomie WLTP. Varianta de 150 CP și 52 kWh pornește de la 31.350 de euro și poate ajunge la 409 km.

Jeep Avenger este la rândul său foarte compact pentru un SUV și oferă 156 CP și aproximativ 400 km autonomie WLTP în versiunea electrică. Personal, scaunul nu mi s-a potrivit deloc: am simțit că alunec și mi-a lipsit suportul lombar. Suspensia mi s-a părut și ea foarte moale. Pe de altă parte, mașina are numeroase detalii cu personalitate, inclusiv sunetele și elementele grafice care încearcă să păstreze un aer mai tânăr decât la un SUV clasic.

Linktour Alumi a câștigat categoria de 16 ani. Nieve costă cât câteva opționale de pe o mașină normală

Categoria micro a fost probabil cea mai ciudată experiență a celor două zile, pentru că aici trebuie să schimbi complet standardele după care judeci o mașină.

Linktour Alumi a câștigat categoria Best Electric City Car 16. Dintre aceste vehicule, a fost modelul care mi s-a părut cel mai apropiat de ideea unei mașini convenționale. Designul exterior este reușit, interiorul arată surprinzător de bine și, dacă nu ai vedea dimensiunile, nu ai spune imediat că este un vehicul destinat inclusiv șoferilor de 16 ani.

Și prețul reflectă asta. Un Linktour Alumi Elite este listat în jurul a 15.300-15.500 de euro în promoțiile actuale, în timp ce prețul de listă pentru unele versiuni ajunge la 17.490 de euro. Are aproximativ 20 CP, iar unele versiuni anunță circa 180 km autonomie.

Allview 4City a câștigat premiul de Popularitate al categoriei. Are patru locuri, motor de aproximativ 20 CP, baterie de 16,2 kWh și autonomie de până la 205 km, cu posibilitatea unei baterii de 25 kWh care ridică autonomia urbană până la aproximativ 300 km. Prețul oficial pornește de la 12.890 de euro fără TVA, adică aproximativ 15.600 de euro cu TVA.