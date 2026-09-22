Un caz grav iese la iveală în județul Dâmbovița, unde o femeie a suportat dureri inexplicabile timp de aproape 4 ani, din cauza unui obiect metalic uitat în corpul său.

În urma unor investigații imagistice recente, medicii au descoperit că pacienta avea în abdomen o pensă chirurgicală de 12 centimetri, rămasă cel mai probabil în timpul unei intervenții la care fusese supusă în trecut, relatează Știrile PRO TV.

Problemele de sănătate ale femeii au început la scurt timp după operația inițială. Deși a acuzat în repetate rânduri stări accentuate de disconfort, dureri abdominale severe și stări generale de rău, cauza exactă a suferinței nu a fost identificată imediat.

Abia recent, când simptomele s-au agravat, pacienta a efectuat un CT(n.r: computer tomograf) care a evidențiat clar prezența instrumentului chirurgical uitat în cavitatea abdominală.

„La CT, domnul doctor zice: doamnă, aveți o foarfecă în buzunar? Domnule doctor, eu n-am nici buzunare la pijamale, cum să ziceți așa ceva? S-a uitat la mine și a zis hai să repetăm," a povestit pacienta.

Femeia în vârstă de 53 de ani a fost operată la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru un abces ovarian. Atunci, crede ea, medicii ar fi uitat înăuntru pensa metalică.

Mai mult, ea a afirmat că a început să se simtă rău la 3 zile de la intervenția chirurgicală, însă medicii nu au bănuit nimic: „După trei zile, simțeam așa, cum să vă zic, când stăteam în fund, într-o parte... o presiune, ca și cum ceva era acolo. I-am spus doamnei doctor. Zice: nu e nicio problemă, că v-am scos un ovar și e normal să vă simțiți așa."

Deși a mai mers la medic și a fost supusă mai ultor ecografii, pensa nu a fost observată, deoarece metalul poate fi identificat doar prin raze X. După aproape 4 ani, recent, pentru a evita o hemoragie masivă, medicii au fost nevoiți să taie o bucată din segmentul de intestin afectat de pensa chirurgicală.