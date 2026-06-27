O fotografie realizată în 1936, pe Union Square din Brooklyn, New York, a declanșat noi discuții online despre existența călătoriilor în timp.

Imaginea surprinde un bărbat care pare să țină în mână un obiect similar unui telefon mobil modern, deși primele telefoane mobile au apărut abia câteva decenii mai târziu.

Susținătorii teoriilor conspiraționiste au sugerat că acesta ar putea fi un „călător în timp”. Totuși, scepticii au venit cu explicații alternative, afirmând că bărbatul ar putea să țină un alt obiect, să-și aranjeze părul sau să se scarpine.

Fenomenul nu este unic. Un video din 1938, în care o femeie pare să vorbească la un dispozitiv mic ținut lângă ureche, a alimentat speculații similare. Utilizatorul YouTube „Planetcheck” susține că femeia este străbunica sa, Gertrude Jones, care ar fi testat un telefon fără fir experimental dezvoltat de compania Dupont în Massachusetts.

Un alt argument invocat de adepții călătoriilor în timp este o pictură din secolul al XVII-lea, realizată de artistul olandez Pieter de Hooch.

În lucrarea intitulată „Bărbatul înmânează o scrisoare femeii în vestibulul casei”, unul dintre personaje pare să țină un obiect ce seamănă cu un smartphone.

Totuși, titlul picturii sugerează că obiectul este, de fapt, o scrisoare. Anterior, o fotografie din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a stârnit controverse în mediul online pentru că un bărbat părea să țină un obiect asemănător unui iPhone.

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