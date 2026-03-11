O familie din Statele Unite a descoperit o comoară neașteptată în timp ce făcea ordine printre lucrurile rămase de la o bunică decedată.

Într-un seif vechi, în locul bijuteriilor obișnuite, au găsit o monedă americană rară de aur, de șa începutul secolului XX.

Povestea a fost relatată de una dintre membrele familiei pe platforma Reddit, care a mărturisit că a descoperit o medalion masiv în seif, lăsat moștenire nepoatei sale adolescente.

Fata a dorit imediat să poarte obiectul ca accesoriu zilnic, însă mama sa a decis să investigheze mai întâi originea acestuia.

După ce a postat imagini pe internet, experții în numismatică au reacționat rapid, identificând piesa ca o monedă Saint-Gaudens Double Eagle, datând din anul 1908.

Moneda, realizată dintr-un aliaj de 90% aur și 10% cupru, este considerată una dintre cele mai valoroase din istoria Statelor Unite.

Designul său distinctiv, care include imaginea unui vultur și statuia Libertății cu o ramură de măslin și o torță, a fost realizat de sculptorul american Augustus Saint-Gaudens, la inițiativa președintelui Theodore Roosevelt.

Valoarea de piață a monedei, fără rama și lănțișorul de aur, este estimată la aproximativ 4.900 de dolari. În funcție de starea sa, valoarea ar putea fi chiar mai mare pe piața colecționarilor.

Experții și utilizatorii rețelelor sociale au sfătuit familia să se abțină de la folosirea medalionului ca bijuterie de zi cu zi, subliniind riscul pierderii sau deteriorării acestuia.

O astfel de piesă ar trebui păstrată într-un loc sigur, ca o investiție pe termen lung sau ca o moștenire de familie

Proprietara obiectului a recunoscut că nu avea cunoștințe despre valoarea monedei până să consulte specialiștii.

