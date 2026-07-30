UPDATE 13.01. Angajaţii Autorităţii Navale Române au fost anunţaţi că pot reveni în clădire.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Un apel a anunțat joi, faptul că, în sediul clădirii Autorităţii Navale Române, a fost amplasată o bombă, conform unor surse locale, scrie News.ro.

În acest context, angajații au ieșit din clădire, specialiștii urmând să facă verificări. Și miercuri, o alertă cu bombă a fost primită în Portul Constanţa, iar zona a fost evacuată, ulterior, dovedindu-se falsă.

Alerta cu bombă din Portul Constanța a fost falsă, după cum a anunțat ministerul interimar al Apărării. Radu Miruță a precizat că mesajele au fost trimise de pe cartele din Ucraina și Polonia.

„A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României. Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligența artificială”, a declarat miercuri Miruță, la Digi24.



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