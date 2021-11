Premierul interimar a precizat că PNL a demonstrat că veniturile bugetare pot crește fără impunerea unor taxe suplimentare, în timp ce PSD susține că este nevoie de suprataxări.

Potrivit președintelui PNL, cele mai multe dintre măsurile propuse de PSD în timpul negocierilor se regăseau în programul de guvernare din vremea lui Liviu Dragnea, măsuri care au fost contracarate de liberali la acea vreme.

„Nu e un blocaj, sunt încă divergenţe în modul în care vedem să administrăm în economie. Am arătat în ultimul an că se poate să ai şi venituri bugetare mai mari, fără să creşti taxe şi să ai o redistribuţie pe care o face piaţa. Noi aşa credem, că fără intervenţia statului se pot redistribui resursele în economie, echitabil, efcient. De partea cealaltă, bineînţeles, se doreşte intervenţia statului, aşa se crede că se poate redistribui avuţia. Este bizar să vorbim astăzi de măsurile pe care eu le-am contracarat pe programul lui Dragnea. Şi taxe de solidaritate şi impozit pe venit global, sunt mai multe acolo. M-am uitat acuma, cam tot ce era acolo, e în acest program. Mi se pare bizar, la doi ani după ce am arătat că acel program a fost prost, pentru că nu l-au implementat. Aveau majoritate în Parlament şi nu au luat nicio măsură atunci, nici impozit pe venit global, nici taxă de solidaritate”, a afirmat Florin Cîțu, în fața jurnaliștilor adunați la sediul PNL.

Liderul liberal a mai spus că dacă aceste măsuri ar fi funcţionat, atunci ele ar fi fost adoptate de social-democraţi. „Nu sunt de acord, le-am atacat atunci, când eram în opoziţie, ar fi culmea să le introducem astăzi, nu pentru că există o barieră ideologică, ci pentru că nu funcţionează. Dacă ar fi funcţionat, ar fi fost implementat atunci de PSD”, a arătat Florin Cîţu.

Președintele PNL a reiterat faptul că alocațiile și pensiile vor crește oricum, dar că procentele avansate de social-democrați în negocieri sunt prea mari. Florin Cîțu a insistat, în acest context, că majorările salariilor și pensiilor nu trebuie să afecteze „stabilitatea financiară” a țării.

„Eu am cerut reformă la Metrorex, nu s-a făcut, am cerut reformă la CFR Călători, nu s-a făcut. Am avea loc să eficientizăm aparatul public. E nevoie de o reformă a administrației publice și așa putem găsi resurse pentru creșterea salariilor și a pensiilor. Eu am cerut reorganizare la ministere, iar la Ministerul Sănătății nu s-a făcut nici acum.

Alocațiile vor crește, pensiile vor crește. Mai discutăm acolo, un procent, două. E important să nu aruncăm în aer stabilitatea financiară. Dacă facem creșteri, nu vom mai putea plăti salariile și pensiile peste un an sau doi. Nu are sens să destabilizăm economia. Trebuie să încurajăm acumularea de capital”, a mai afirmat premierul interimar.

În ceea ce privește desființarea Secției Speciale, o altă chestiune asupra căreia liberalii și social-democrații nu s-au înțeles până acum, Florin Cîțu a precizat că așteaptă „soluția experților” și a respins propunerea PSD de a solicita Comisiei de la Veneția un nou punct de vedere.

„Trebuie să respectăm MCV, trebuie să găsim o soluție. Vom vedea soluția experților pentru desființarea SIIJ, nu mai are rost să cerem o opinie de la Comisia de la Veneția”, a arătat liderul PNL.

Acesta a mai spus că speră ca la negocierile de duminică să se discute şi despre numele noului premier, care să fie apoi prezentat șefului statului.

„Eu sper că putem să discutăm astăzi despre propunerea de premier şi apoi să mergem cu această propunere la preşedintele României. Eu credeam că ieri, sper să fie astăzi (discuția despre premier, n.r.)”, a adăugat Cîțu.

Acesta a fost întrebat și despre o eventuală întâlnire a liderilor PSD, PNL şi UDMR cu prşedintele Klaus Iohannis, care să medieze discuţia despre persoana premierului.

„Eu am văzut mesajul public al preşedintelui Klaus Iohannis, care a spus clar să ne înţelegem noi şi apoi să mergem la preşedintele Klaus Iohanis”, a fost răspunsul lui Florin Cîțu.

Echipele PNL și PSD de negocieri au discutat și sâmbătă despre programul de guvernare al viitorului Executiv. La finalul acestor discuţii, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că „aproximativ 5%” din programul de guvernare nu a fost încă finalizat și a precizat că negocierile vor avansa duminică.

„Mai sunt câteva capitole, le facem mâine”, a precizat și Florin Cîţu, după negocierile de sâmbătă, referindu-se la Finanțe, Justiție și Muncă.

