Elena Duţu a terminat Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu la cursurile cu frecvenţă redusă şi a susţinut examenul de Bacalaureat, reuşind să ia 6,65 la Limba şi Literatura Română, 6,2 la Istorie şi 9,2 la Geografie. Femeia a obţinut astfel media 7,35. Rezultatele la Bacalaureat 2018 au fost afişate miercuri, 4 iulie.

Elena Duţu a vorbit cu presa, după susţinerea probelor de la Bac 2018 şi a avut şi un mesaj pentru tinerii din România. „Sunt pensionară de cinci ani şi m-am gândit să nu stau degeaba şi am completat liceul la Constantin Brâncoveanu, iar acum vreau să fac ceva medical şi voluntariat. Tinerii să înveţe, pentru că e foarte important şi ajung pe urmă ca mine. Dar pentru mine nu era o obligaţie asta. Era un gol acolo pe care aş fi vrut să îl umplu”, a declarat aceasta, a declarat aceasta, potrivit Observator TV.

Elena Duţu a declarat, pentru Mediafax, că îi pare rău că nu a luat note mai mari. Femeia a învăţat ”printre picături”, în timp ce avea grijă şi de nepotul de 2 ani, dar şi de mama bolnavă.

“Mă simt bine. Îmi pare rău că nu am luat note mai mari. Nu am avut timp să învăţ. Nu am învăţat. Am fost cu mama la spital, am fost şi eu bolnavă, am fost şi cu soţul la miere, iar de la 1 iunie văd şi de nepoţelul de 2 ani. Am apucat să mă uit puţin peste Geografie”, a declarat Elena Duţu.

Întrebată ce vrea să facă mai departe, femeia a spus că vrea să devină voluntar, să ajute lumea.

“Vreau să fac mai departe ceva medical. Să fac voluntariat, în Kosovo, în Africa, să ajut lumea. Nu ştiu dacă merg la facultate, să văd cum mă simt”, a spus femeia.

Rata de promovare (înainte de contestaţii) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoţia 2017-2018 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 72,7%. Astfel, rata de promovare, incluzând şi elevii care au provenit din promoţiile anterioare, este de 67,7%, anunţă MInisterul Educaţiei Naţionale.

Potrivit MEN, ratele finale de promovare în anii precedenţi au fost de 71,4% în 2017, 66,7% în 2016, 66,4% în 2015 şi 59,3% în 2014.

La nivel naţional au fost 104 medii de 10.

Topul judeţelor cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat 2018

Rezultatele de la Bacalaureat arată că cei mai mulţi elevi care au trecut BAC-ul sunt în judeţele Brăila(Rată de promovare de 77,13%), Iaşi (80,27%) şi Cluj – (81,14%). Aceste judeţe sunt în topul cu cele mai slabe rezultate de ani de zile.

Topul judeţelor cu cele mai slabe rezultate la Bacalaureat 2018

Rezultatele de la Bacalaureat arată că cei mai puţini elevi care au trecut BAC-ul sunt în judeţele Ilfov(rată de promovare de 34%), Teleorman (47,30%) şi Giurgiu (47,44%). Aceste judeţe sunt în topul cu cele mai slabe rezultate, de ani de zile.