Mama a trei copii, Eileen Macken se considera „cea mai bătrână orfană” din Irlanda. Femeia a mărturisit că avea 19 ani când a început să-și caute mama biologică și nu și-a pierdut niciodată speranța.

Pensionara de 81 de ani a apelat la o emisiune a postului public de radio din Irlanda, iar un specialist în genealogie a descoperit-o pe Elisabeth, mama ei biologică, în Scoția.

„După ce am aflat vestea, nimic nu m-a oprit să ajung să o văd”, a spus Eileen Macken, conform Daily Mail.

Împreună cu familia ei, Eileen Macken s-a dus să-și viziteze mama ei biologică, fiind șocată că ea încă mai trăiește.

„M-am dus să o văd și este o doamnă foarte frumoasă care are o familie minunată. M-au întâmpinat minunat. Nu am trecut peste ideea acceptării și mă gândeam: «Este teribil. Ce mă voi face?» Dar m-au acceptat cu toții și am avut o discuție grozavă cu mama mea”, a spus Eileen Macken.

Cea care i-a dat viață citea ziarul în momentul în care și-a reîntâlnit fiica pe care a încredințat-o spre adopție.

„În momentul în care m-a văzut, i-am spus că venim din Irlanda și ea a spus «M-am născut în Irlanda», a povestit pensionara. „Știu că este mama mea și i-am spus: «Știu că sunt fiica ta» și ea s-a uitat la mine și m-a luat de mână”, a mărturisit Eileen Macken.

Eileen Macken, who was born in the Bethany Home in Dublin, has been reunited with her mother after 60 years of searching for her pic.twitter.com/Gc3X7WRr02 — RTÉ News (@rtenews) May 9, 2019

După ce și-a descoperit mama biologică, Eileen Macken a aflat și că are doi frați vitregi. În momentul în care a bătut la ușă, a fost întâmpinată de un bărbat care s-a dovedit a fi fratele ei vitreg.

„Au fost trei zile de fericire de care n-am avut parte niciodată (…) Nu aveți idee ce bine mi-ați făcut. Sunt atât de fericită”, a spus pensionara, bucuroasă că „nu mai este orfană”.

This is Eileen Macken who is 82 who has just met her mother Elizabeth who will be 104 this Saturday after over 60 years searching @joeliveline #liveline pic.twitter.com/n6ghSdwDnh — Liveline (@rteliveline) May 9, 2019

