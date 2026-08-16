Din martie 2024, radarul a surprins peste 40.000 de vehicule care circulau cu viteză prea mare pe un sector unde limita este de 100 km/h, din cauza denivelărilor de pe carosabil.

Mulți dintre șoferii amendați susțin că, în momentul în care au trecut prin zonă, panoul digital de pe pasarela rutieră indica o limită de 130 km/h. Aceștia consideră că au fost nedreptățiți și că amenzile sunt nejustificate.

Poliția din Mainz respinge acuzațiile și susține că sistemul de semnalizare a funcționat corect. Potrivit poliției, așa-numitele protocoale de comutare demonstrează că pe panoul digital era afișată limita de 100 km/h.

Și Tribunalul de Primă Instanță din Bad Kreuznach confirmă până acum această versiune. Instanța precizează că niciun șofer nu a câștigat până în prezent un astfel de proces și că nu a fost constatată o semnalizare lipsă, greșită sau înșelătoare.

Marți dimineață au fost judecate opt astfel de cazuri, iar în șapte dintre ele situația a fost aceeași: limita de 100 km/h era afișată corect. Un singur șofer a scăpat de amendă, însă dintr-un alt motiv.

În cazul acestuia, procesul-verbal de măsurare conținea erori, deoarece polițistul care efectuase măsurătoarea uitase, aparent, să bifeze câteva căsuțe. Procedura a fost astfel închisă din cauza unor nereguli de formă.

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