Retailerul german de materiale de construcții și grădinărit Hornbach alocă un buget de 70 de milioane de euro pentru extinderea rețelei sale pe piața din România.

Astfel, în 2027 şi 2028 urmează să fie inaugurate două noi magazine la Cluj-Napoca şi Craiova.

Ambele magazine vor fi construite după cel mai nou concept al companiei şi vor integra standardele actuale ale reţelei internaţionale, cu accent pe accesul uşor la o gamă extinsă de produse şi servicii pentru construcţii, renovare şi amenajare, precum şi pe zone dedicate grădinii şi formatului Drive In.

„Hornbach România, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, investeşte aproximativ 70 de milioane de euro în două noi magazine, la Cluj-Napoca şi Craiova. La Cluj-Napoca, lucrările pentru cea de-a doua locaţie HORNBACH din oraş au început deja, iar la Craiova compania a obţinut autorizaţia pentru primul său magazin din regiunea Olteniei”, arată compania într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Valoarea investiţiei pentru fiecare dintre cele două unităţi se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro.

Magazinul din Cluj-Napoca urmează să fie inaugurat în toamna anului 2027, în timp ce lucrările la Craiova sunt programate să înceapă la începutul lui 2027, cu deschiderea estimată pentru primăvara anului 2028.

La Cluj-Napoca, noul magazin va fi dezvoltat în cadrul centrului comercial Urbano Shopping & Living şi va reprezenta cea de-a doua locaţie a retailerului în oraş.