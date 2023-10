O reporteră Al Jazeera transmitea live în momentul în care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower din Gaza | VIDEO

Ca parte a atacurilor de răspuns ale Israelului la atacul terorist de sâmbătă, 7 octombrie, avioanele de război au lovit mai multe clădiri din centrul orașului Gaza, inclusiv Palestine Tower, o clădire cu 11 etaje, care găzduiește mai multe „active” Hamas, inclusiv un post de radio afiliat organizației teroriste, scrie BBC.

Unități Hamas, inclusiv de informații, producție de arme și birouri ale unor membri înalți se aflau în Palestine Tower. O clădire de birouri învecinată a servit drept sediu al securității Hamas, spune armata israeliană.

Forțele de Apărare israeliene au efectuat lovituri aeriene împotriva a două turnuri înalte din Fâșia Gaza, a confirmat The Times of Israel. „Înainte de atac, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au avertizat în prealabil ocupanții clădirii și le-a cerut să evacueze”, a precizat armata israeliană.

Aflată în direct, jurnalista Youma Al Sayeda avut un moment de ezitare și s-a speriat. Clipul arată momentul în care clădirea a fost lovită și se prăbușește la scurt timp.

„Clădirea a fost total distrusă și pusă la pământ”, a spus reportera, ulterior.

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeeras Youmna El Sayed as she reports live from Gaza ⤵️ pic.twitter.com/dXHVRJiCOC