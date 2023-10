O șoferiță a lovit un bărbat și a fugit cu el pe capotă peste 3 kilometri, cu 80 km/ h, până a prins-o poliția și a încătușat-o, în SUA

Omul a coborât din mașina lui, s-a pus în calea lui șoferiței și i-a spus să se oprească, în timp ce ea a demarat în viteză, determinându-l pe bărbat să sară pe capotă.

Autoritățile spun că femeia a fugit de poliție, care sosise la Belle Terre Parkway din Palm Coast, pe o distanță de 2 mile, circa 3,2 kilometri, atingând viteza de 50 de mile pe oră, adică 80 km/ h.

Într-un final, Cheryl Henderson a fost oprită și încătușată.

Over the weekend, a woman was arrested in Palm Coast for fleeing the scene of a crash with the other driver hanging onto her hood.



This incident was featured in yesterday’s Weekend Roundup (https://t.co/bD4PUhUbUX). Now, watch the shocking footage as the hit-and-run driver… pic.twitter.com/MBVOwyZZcM