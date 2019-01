Georgia Jackson (24 de ani) a pus un anunț de vânzare pe Facebook în care anunța că iubitul ei nu a fost fidel, astfel, ea a decis să se răzbune și să-i vândă Xbox-ul, consolă care valorează cel puțin 1.000 de lei.

„Tocmai am aflat că partenerul meu și-a pus penisul în altă femeie, așadar am decis să-i vând mândria și fericirea la un preț de nimic. Primul om care poate ridica consola de jocuri trebuie să plătească 3 lire. Aș da-o pe gratis, dar am nevoie de un nou cuțit de bucătărie”, a spus femeia în anunțul devenit viral.

În secțiunea de comentarii a anunțului, ea a primit o mulțime de mesaje de încurajare, iar utilizatorii rețelei sociale au distribuit postarea de 25.000 de ori.

Într-un interviu pentru The Sun, tânăra a declarat că inițial a vrut să spargă consola de jocuri, însă și-a dat seama că dacă o vinde, se va supăra și mai mult.

„Am vrut să-l umilesc. După ce am postat m-am simțit mult mai bine. A fost un fel de răzbunare”, a declarat tânăra.

CITEȘTE ȘI: Despre Ana, la persoana I. Medicii îi dădeau 1% şanse de supravieţuire, dar adolescenta de 15 ani a învins în lupta cu moartea