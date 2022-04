Echipa de intervenție a mers la fața locului, după ce un localnic a sunat la 112 şi a anunţat că a văzut un urs între casele de locuit, potrivit primarului comunei Voşlăbeni, Mihai Tinca.

Sosită la faţa locului, echipa a încercat alungarea animalului, dar acesta a devenit agresiv, astfel că paznicul de vânătoare a decis să-l împuște.

Ursoaica își făcuse bârlogul între curţile oamenilor şi avea doi pui mici, născuţi în ianuarie. Din acest motiv, ea era agresivă, după cum a explicat directorul Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Gheorgheni, Birtalan Istvan, pentru Agerpres.

„Am mers cu echipa de intervenţie în spatele şopronului, între cele două curţi, am observat un urs care stătea cu faţa spre noi şi când ne-am apropiat, la 15-20 metri, mormăia şi a fugit către noi, a vrut să sară pe noi. Am fugit de acolo, am încercat să mergem din altă parte, să vedem care este situaţia şi iar a fugit după noi şi atunci a fost nevoit paznicul de vânătoare să împuşte ursul”, a declarat Birtalan Istvan.

Acesta a adăugat că puii au fost duși la orfelinatul de urşi de la Bălan.

Istvan a punctat faptul că nu îl bucură faptul că ursoaica a trebuit împuşcată, dar crede că măcar puii vor avea o şansă să trăiască în sălbăticie şi să nu se transforme în urşi gunoieri, habituaţi.

