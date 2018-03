Oameni ai străzii, dați afară dintr-un hotel din Marea Britanie, chiar dacă aveau camerele plătite. Un număr de oameni fără adăpost din Smerset, Marea Britanie, au fost refuzați de un hotel, chiar dacă o femeie le-a oferitmai multe camere plătite.

Sarah Parker-Kahn, în vârstă de 38 de ani, din Dartmoor, Marea Britanie, a rezervat 19 camere la Premier Inn, aflat în Weston-super-Mare, pentru seara zilei de 2 martie, transmite somersetlive.co.uk.

Când furtuna Emma a lovit, totuși, ea și prietenii ei de la asociația Fermierilor Tineri din Newton Abbot nu au putut să călătorească către hotel pentru a se caza. Ei trebuiau să participe la o adunare a fermierilor tineri din zona de sud-vest a țării.

”Furtuna de zăpadă a făcut ca noi să nu mai putem să călătorim în zona aceea. Am rugat personalul hotelului să ne dea banii înapoi, dar ni s-a răspuns că nu se poate în aceste circumstanțe. Având în vedere că am cheltuit aproape 3.000 de lire pe camere, am fost dezamăgiți”, a declarat Sarah.

Sarah și prietneii ei au decis, totuși, să facă ceva cu acele camere: au oferit camere persoanelor fără adăpost din Weston-super-Mare.

”Ne-am gândit că nu putem folosi camerele și am putea să facem ceva decent cu ele. Am contactat un număr de oameni fără locuințe și le-am spus că au 19 camere disponibile la acel hotel. Totodată, am trimis o notificare către hotel, ca să informez personalul despre acest lucru”.

O asociație locală care ajută oamenii fără adăpost a trimis doi oameni de care au grijă în hotel, dar acestora nu li s-a permis accesul în camere.

Șeful asociației, Jon Codd, a spus: ”Am trimis doi oameni fără adăpost în jurul orei 19:00. Cazarea era făcută pe numele lor, dar au fost alungați pentru că nu aveau buletine”. Acest lucru a înfuriat-o pe Sarah.

”Oamenii fără adăpost au fost alungați din hotel. Este revoltător. Ar fi putut să arate puțină compasiune și să-i lase să stea. Riscam să lăsăm oameni fără adăpost în camerele noastre și ne-ar fi costat dacă ei ar fi spart ceva. Dar am avut încredere în ei. A fost o rușine că Premier Inn nu a putut să facă la fel!”, a spus femeia.

Totuși, alți oameni ai străzii au fost lăsați să stea în hotel.

”Este o discriminare. Nu pot să cred că au lăsat alți oameni să stea în hotel, dar nu și acele persoane fără adăpost”, a spus Sarah.

În scandal a fost implicată și o asociație locală, care ajută persoanele fără casă. Într-o postare pe Facebook, asociația Wormwood Rocks atacă hotelul.

”În orașul nostru am fost martori la multe acte de bunătate din partea mai multor oameni. Iar lor le transmitem: vă mulțumim! O asemenea persoană a contactat un grup de oameni fără adăpostă să informeze că nu poate călători către hotel din cauza condițiilor meteo, iar, ca rezultat, 19 camere au fost disponibile pentru două zile, la Premier Inn. (…) Acest lucru a fost posibil pentru că hotelul nu a putut da banii înapoi. O persoană a adunat mai mulți oameni fără adăpost și i-a trimis către hotel, dar Premier Inn a refuzat doi”, a scris asociația.

Într-o explicație lăsată de Premier Inn, reprezentanții hotelului susțin că nu au putut să ofere camerele oamenilor fără buletine.

”Ca o afacere care lucrează extensiv cu grupurile de persoane dezavantajate printr-un program de dezvoltare și angajare, înțelegem intenția bună din spatele acestui gest, dar totuși, pentru motive legale și de securitate, aveam nevoie de numele fiecărei persoane care vrea să stea în hotelul nostru. Din nefericire, numele nu au fost oferite”, a explicat hotelul.

