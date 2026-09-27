17 oameni au fost uciși de bărbați înarmați cu AK-47, într-o tavernă de lângă Johannesburg

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Opt bărbați înarmați cu AK-47 au deschis focul într-o tavernă din localitatea Wedela, de lângă Johannesburg, Africa de Sud, sâmbătă seara, ucigând 17 persoane și rănind alte 15, potrivit poliției, citată de Gulf News.
„Se presupune că au percheziționat unii clienți și le-au luat telefoanele mobile înainte de a fugi de la fața locului în două vehicule neidentificate”, a declarat poliția.
Printre victime se numără 13 bărbați și 4 femei. Suspecții au incendiat două vehicule înainte de a dispărea, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului.
Într-un alt incident, duminică dimineața, într-un local de distracții dintr-o suburbie a orașului Cape Town, alți atacatori au ucis 10 persoane și au rănit 11. Poliția a mobilizat o echipă de detectivi și unități specializate pentru a-i prinde pe suspecți.
Africa de Sud se confruntă cu o rată alarmantă a criminalității, având una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume, aproximativ 60 de persoane sunt ucise zilnic.