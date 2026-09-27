17 oameni au fost uciși de bărbați înarmați cu AK-47, într-o tavernă de lângă Johannesburg

O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter

O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter

Analiză