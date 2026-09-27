Imagini inedite de la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Rochia de mireasă a atras atenția tuturor

La două săptămâni de la cununia civilă și cea religioasă, Sara, fiica Adinei Buzatu, și soțul ei, au organizat sâmbătă, 26 septembrie, petrecerea de nuntă, iar familia și prietenii le-au fost alături în cea mai importantă zi. Evenimentul a avut loc în aer liber, iar decorul a fost unul special.

Pe contul de socializare, Adina Buzatu a postat imagini de la eveniment. Mireasa a optat pentru o rochie mulată, cu un voal foarte lung, o coafură simplă, iar machiajul a fost unul natural. Momentul în care soțul Sarei a văzut-o pentru prima dată pe partenera lui de viață în rochie de mireasă a fost unul foarte emoționant.

Printre invitați s-au numărat Cătălin și Andra Măruță, Jojo și prezentatorul TV, Marius Niță.

Fiica Adinei Buzatu și soțul ei au gândit totul până la cel mai mic detaliu pentru eveniment și au luat în considerare amplasarea unor încălzitoare, având în vedere că pe timpul nopții temperaturile scad considerabil. Mesele au fost decorate cu flori naturale.

Cu o zi înainte de nuntă, Adina Buzatu a postat un mesaj emoționant despre fiica ei.„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața.

Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut.