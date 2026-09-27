Rusia și Germania ar putea redeschide împreună conducta de gaz Nord Stream, avariată în urmă cu patru ani, a declarat Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus și director al Fondului Rus pentru Investiții Directe (RDIF), potrivit Reuters.

„Este adevărat. Împreună vom redeschide Nord Stream. AfD este vocea poporului german, care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea și cooperarea Germaniei”, a scris Dmitriev într-o postare în limba engleză pe platforma X.

Comentariul său vine ca răspuns la afirmațiile lui Tino Chrupalla, co-președintele partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care a propus o anchetă internațională privind sabotajul conductelor Nord Stream și Nord Stream 2. Chrupalla a subliniat necesitatea reparării și redeschiderii acestora.

Pe 26 septembrie 2022, trei conducte ale Nord Stream și Nord Stream 2 au fost grav avariate. Până la acel moment, Rusia furniza peste o treime din importurile de țiței ale Germaniei și mai mult de jumătate din cele de gaze naturale.

AfD tocmai a obținut o victorie importantă, devenind cel mai mare partid în urma alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, și urmează să treacă printr-un nou test de popularitate duminică, la alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Conductele rusești de gaze Nord Stream intră în Germania prin acest land.

Camera de Comerț Americană de la Moscova a salutat inițiativa, calificând-o drept „un pas pozitiv și oportun”.

„Implicarea Germaniei, în calitate de economie europeană cheie, poate crea o platformă mai amplă pentru discutarea unor probleme importante atât pentru aceste țări, cât și pentru restul lumii”, a declarat Robert Agee, președintele AmCham Rusia, citat de Reuters.

Germania a depus eforturi mari pentru a-și reveni după șocul provocat de oprirea funcționării conductelor submarine cheie Nord Stream, dintre care unele au fost scoase din uz în urma unor explozii produse în septembrie 2022.