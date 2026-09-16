Un inginer a fost legat de un turn de comunicații în satul Hardauli, statul Uttar Pradesh, nordul Indiei, de localnici furioși din cauza problemelor cu semnalul 5G, a relatat Metro.

Un incident șocant a avut loc în satul Hardauli din districtul Fatehpur, Uttar Pradesh, unde un inginer de telecomunicații a fost legat de un turn de telefonie mobilă de către localnici furioși din cauza problemelor de conectivitate la 5G.

Locuitorii sunt nemulțumiți că, în ciuda plăților pentru servicii 5G de mai bine de doi ani, aceștia beneficiază doar de conexiuni instabile 4G.

Adityan Bhan Sigh, tehnicianul implicat, a fost trimis în zonă pentru a soluționa problemele semnalate. Însă sosirea sa a generat o confruntare tensionată cu sătenii, care l-au acuzat că firma de telecomunicații nu a luat măsuri suficiente pentru a îmbunătăți serviciile, în ciuda plângerilor repetate.

Nemulțumirea a culminat prin imobilizarea acestuia cu cabluri de structura turnului de telecomunicații.

Un purtător de cuvânt al poliției, Abhimanyu Manglik, a declarat pentru Times of India: „Sătenii au susținut că zona se confruntă cu o conectivitate slabă, mai ales la rețelele 5G, de aproape doi ani, deși a fost instalat un turn privat de telecomunicații în localitate”.

Incidentul a atras atenția autorităților după ce un videoclip cu tehnicianul legat a devenit viral pe rețelele sociale.

Poliția a intervenit și a eliberat bărbatul, iar 5 persoane au fost acuzate ulterior de sechestrare ilegală și tulburarea ordinii publice.

Locuitorii au amenințat că nu îl vor elibera pe Singh până când oficialii companiei de telecomunicații nu vor rezolva problema.