Oligarhii lui Putin duc o viață de lux în ciuda războiului și a sancțiunilor, folosind avioane private occidentale

Potrivit unei analize realizate de Wall Street Journal pe baza unor documente ale firmelor de cercetare aeronautică, date de import și înregistrări de zbor, persoane influente din anturajul liderului rus, precum Serghei Chemezov, Arkadi Rotenberg și Igor Kesaev, au avut acces la avioane de top produse de companii occidentale.

Oligarhii ruși au efectuat mai multe călătorii cu avioane de lux

Serghei Chemezov, directorul executiv al gigantului rus din industria de apărare Rostec și un vechi aliat al lui Putin încă din anii ’80, a utilizat un avion Bombardier Global 7500 pentru mai multe călătorii în Dubai, Turcia și Asia de Sud-Est.

Conform Flightradar24, Chemezov a efectuat aproximativ șase zboruri către Emiratele Arabe Unite între octombrie 2025 și ianuarie 2026. Acesta deține o vilă luxoasă cu plajă privată pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai, potrivit documentelor publice citate anterior de Radio Free Europe.

Chemezov a încercat d emai multe ori ca să fie scos de pe lista de sancțiuni a SUA. Potrivit documentelor făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA, Chemezov a angajat o firmă de avocatură americană pentru a contesta sancțiunile impuse împotriva sa.

Un alt exemplu este Arkadi Rotenberg, un prieten din copilărie al lui Putin și un magnat care a câștigat sume uriașe din contracte guvernamentale. Deși este supus sancțiunilor internaționale încă din 2014, după anexarea Crimeei, Rotenberg continuă să utilizeze două avioane Bombardier Global achiziționate la finalul anului 2022. Aceste aeronave au fost folosite frecvent pentru curse către stațiuni din Azerbaidjan sau Emiratele Arabe Unite, țări care nu aplică sancțiuni împotriva Rusiei.

Foto: Profimedia

Ce strategii folosesc oligarhii ruși pentru evitarea sancțiunilor

Conform Wall Street Journal, oligarhii ruși și-au schimbat strategiile de călătorie după pierderea accesului la operatorii europeni de avioane private. Înainte de război, aceștia colaborau cu firme din jurisdicții cu taxe reduse, precum Elveția sau Luxemburg, pentru a-și gestiona flotele. În prezent, avioanele sunt achiziționate de intermediari din țări fără sancțiuni împotriva Rusiei, precum Emiratele Arabe Unite, Oman, Kazahstan sau Africa de Sud, și înregistrate acolo înainte de a fi utilizate în Rusia.

„Am observat că unele companii europene par să opereze într-o zonă gri juridică, furnizând aeronave unor terți care, ulterior, le vând în Rusia”, a declarat Marija Verovic, vicepreședinte de marketing la Ch-Aviation.

Companii din Austria implicate în transferul avioanelor

Multe dintre avioanele folosite de apropiații lui Putin au fost gestionate inițial de compania austriacă Avcon sau de subsidiarele acesteia, înainte de a fi transferate către proprietari ruși. De exemplu, avionul utilizat de Chemezov a fost inițial înregistrat în Bermuda și administrat de Avcon, după care a fost reînregistrat în Rusia de o firmă numită Tarp Aviation, conform documentelor analizate.

Grupul Avcon Jet a declarat că respectă strict legile sancțiunilor impuse de UE și SUA. Tarp Aviation și compania austriacă SecuTrust, care deține participații în ambele firme, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Lacune în aplicarea sancțiunilor și cum se scuză companiile mari

John E. Smith, fost director al Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA, a explicat că aplicarea sancțiunilor este complexă și necesită eforturi consistente. „Implementarea sancțiunilor este ca un joc de „lovește cârtița”: necesită eforturi semnificative pentru a urmări și combate metodele de ocolire, dar această administrație a ales să nu se concentreze pe creșterea presiunii sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat el pentru Wall Street Journal.

În timp ce companii precum Bombardier susțin că respectă legislația internațională privind sancțiunile și exporturile, experții subliniază că transferurile de avioane către Rusia pot încălca atât sancțiunile generale privind exporturile, cât și cele specifice impuse anumitor persoane.

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