Știri Externe Omenirea s-ar putea confrunta cu o criză a reproducerii, din cauza scăderii numărului de spermatozoizi – studiu De Teodor Bobei, . Ultimul update Marți, 15 noiembrie 2022, 17:29

Un studiu publicat în revista Human Reproduction Update arată că rata declinului numărului de spermatozoizi din lichidul seminal al oamenilor se accelerează, iar concentrația medie a lichidului a scăzut de la 101,2 milioane per ml la 49,0 milioane per ml, între 1973 și 2018, potrivit The Guardian.