DesChamps, care se autointitulează „Prolife Spiderman” (n.r. „Omul Păianjen proviață”), a declarat că a urcat pe turn ca parte a unei strângeri de fonduri pentru organizația antiavort Let Them Live, „pentru a obține sprijin pentru o mamă, la 17 săptămâni de sarcina ei surpriză. Avem șansa să fim plasa ei de siguranță”.

Străzile au fost blocate, în timp ce poliția a răspuns la un apel de urgență care îi semnala prezența. Ofițerii l-au arestat când a ajuns în vârf.

Poliția din Chicago a transmis că DesChamps a fost acuzat de conduită nesăbuită.

Protestatarul a deschis o cutie de bere în partea de sus a clădirii.

Angajații au fost uimiți să-l vadă pe DesChamps la fereastra lor, în timp ce înregistrau și postau pe rețelele de socializare.

