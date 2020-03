De Daniel Ionașcu,

Precizarea vine după ce autoritățile din Franța au anunțat anterior că există indicii că ibuprofenul mai mult face rău pacienților infectați de coronavirus.

Drept urmare, OMS a recomandat în data de 18 martie eliminarea ibuprofenului din tratament.

Joi, însă, la doar o zi după această recomandare, OMS a revenit și a anunțat că nu mai susține evitarea ibuprofenului.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?



A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF