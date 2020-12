Panait Mitel, în vârstă de 105 ani, este din localitatea Tudora şi a votat cu ajutorul urnei mobile. „Am votat pentru binele României. (…) Sunt bucuros că am ajuns atâţia ani şi am trecut prin tot războiul şi prin toate necazurile. Am trecut prin toate… Şi prizonier… „, a declarat Panait Mitel.

Mărioara Viorica Cucu, reprezentantul secţiei de votare din Tudora, care a însoţit urna mobilă, spune despre alegătorul de 105 ani că este un exemplu.

„Suntem bucuroşi că îl avem printre noi la această vârstă, la 105 ani, şi sper că mai venim şi data viitoare. E un exemplu”, afirmă aceasta.

Panait Mitel este veteran de război, iar după ce a luptat în Al Doilea Război Mondial şi a fost prizionier în lagărele ruseşti, fiind plecat timp de şapte ani din România, s-a întors mai puternic şi cu o dragoste mai mare faţă de ţara sa.

Panait Mitel a avut şase copii, iar în prezent doar trei dintre aceştia mai sunt în viaţă. După ce s-a întors din război, botoşăneanul a lucrat ca silvicultor, iar viaţa în natură este considerată unul dintre factorii care i-au generat această longevitate.

Nora bătrânului, Lixioara Mitel, susţine că bătrânul veteran de război a fost „un exemplu de înţelepciune” şi un model de civism.

„Sunt de 30 de ani aici lângă el. A fost un exemplu de înţelepciune. Sfaturi permanente a avut bune. Calmitatea lui nu o are nimeni. Nu am cunoscut aşa oameni pe unde am mers. Vă spun sincer că mi-a dat tărie în foarte multe situaţii delicate, să merg înainte şi să înving. El a fost cel care ne-a îndemnat permanent să votăm, pentru că este important pentru România”, spune Lixioara Mitel .

„Chiar dacă el nu spune multe cuvinte, atât de mult ce trăieşte aceste clipe… Inimaginabil! Acum, la Ziua României, el se închină de două ori pe zi şi la rugăciunea de dimineaţă a făcut semnul crucii şi a zis ‘Doamne, ajută România!’, prima dată, înainte de a spune Tatăl Nostru şi rugăciunile dimineţii. Vă gândiţi cât de mult ţine la ţărişoara asta? Dacă ar ţine toată lumea, o jumătate din politicienii noştri dacă ar ţine la fel… El a suferit pentru reîntregirea ţării, pentru popor, pentru familie şi pentru toţi românii”, susţine Lixioara Mitel.

