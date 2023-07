Paradoxul românesc remarcat de un belgian care crede că la București e mai bine ca la el acasă: „Aici oamenii se enervează la semafor, dar nu și când rămân fără bani”

Xian Emmers, 23 de ani, a sosit de un an în România, la București, la Rapid, iar mutarea i-a schimbat întreaga percepție despre viață! Cel puțin asta susține tânărul cu prenume inspirat din civilizația chineză.

”Mama a văzut, mai întâi, un film cu ”Armata de teracotă”, apoi despre Xi”an, a studiat mai mult despre civilizația chineză și a considerat că așa își va numi fiul, pe mine. Este un prenume mai altfel, dar nu l-aș schimba pentru nimic în lume, îmi place foarte mult. Are o rezonanță extraodinară”, a spus belgianul blond, cu ochi albaștri.

Este un tip inteligent, cu simțul umorului, care în timpul liber studiază pentru a-și încheia studiile despre psihologie. Vrea să aibă o variantă viabilă dacă se va întâmpla ceva neprevăzut cu fotbalul, ”oricum, vreau să învăț să ajut și alți oameni”. De un an în Capitală, iese mai rar, dar a realizat cum sunt românii.

”Se enervează la semafor, apoi nu-și mai fac sânge rău de altele”

”Apreciez felul de a trăi al românilor. E mult mai relaxant, mai puțină presiune, decât în țara mea. Asta-mi place cel mai mult. Sunt câteva diferențe importante, structura și viața de zi cu zi sunt altfel în Belgia. Bucureștenii sunt un pic cam stresați, prea stresați uneori, mai ales când conduc în trafic sau când vor tot foarte repede. Dar, apoi, sunt relaxați cu niște probleme existențiale, cum nu am văzut la belgieni. Românii sunt paradoxali: îi vezi enervându-se că nu pleci de la semafor, deși de-abia s-a făcut verde, dar apoi, chiar dacă se confruntă cu probleme financiare sau de altă natură, nu-și mai fac sânge rău!”, a comentat Emmers în interviul acordat Libertatea.

Un belgian fericit în România

”Belgienii uită să-și trăiască viața, fac pași importanți să mă schimb”

Xian este dintr-un orășel situat spre Țările de Jos, s-a educat în Italia, la Inter Milano Primavera, apoi la Cremonese. A mărturisit că mutarea în România l-a făcut să-și schimbe optica despre viața de zi cu zi.

”Belgienii sunt mai disciplinați, uneori, dar, din păcate, uită să-și trăiască viața. Eu sunt conștient că și eu sunt la fel! Dar fac pași importanți, mari, să mă schimb. Consider că este mai bine să gândesc viața mai simplu, fără să încerc să o complic”, a mărturisit tânărul mijlocaș al giuleștenilor. ”Trebuie să accepți că ești trecător, nu mă refer la o viață de distracție, ci să studiezi, să crești ca om”, a adăugat fotbalistul.

”Aveți ore bune pentru trafic? Eu nu le-am descoperit. Poate noaptea”

Cum este viața din București pentru Xian? ”De simțit, mă simt bine. Îmi plac oamenii, cum reacționează la problemele de zi cu zi. Ca să fac o glumă, aveți și restaurante frumoase, atât pentru cei mai pretențioși, cât și pentru cei care vor să aibă parte de momente relaxante”, a reacționat belgianul.

Ce nu-i place? Din nou motive să surâdă: ”Traficul. Acesta este unicul lucru ce nu-mi place. Aveți ore bune pentru trafic? Eu nu le-am descoperit. Probabil, pe timpul nopții. Eu stau în Băneasa, nu fac mai mult de 10-15 minute maximum, dar nu aș putea să merg în centrul Bucureștiului. Prefer să iau un Uber până în oraș, nu îmi vine să conduc, să mă enervez degeaba, pentru nimicuri”, a comentat Xian.

”Mergeți și vedeți!”

Emmers face parte din grupul străinilor în România care a văzut cu proprii ochi cum este viața de aici, cum sunt oamenii, comparativ cu ceea ce auzise înainte să ajungă în București.

”Sunt mulți care au o idee greșită, formată, despre România și români. Nu au nicio validare, au auzit ei… Mergeți și vedeți! Nu e corect. România nu e formată din săraci, țigani, sau alte lucruri neadevărate care se spun despre această țară. Întrebați toți străinii din Occident care au venit în România și vedeți că zic la fel ca mine. Stați liniștit, nu mai visați la utopii, peste tot sunt lipsuri, probleme, și chestii negative, nu doar pozitive, și-n Paris, și-n Maldive, și în Bruxelles, peste tot în lume. Nu există să fie numai bine”, a mai spus Emmers.

Este single, dar are diplomație să susțină că-i este gândul doar la meseria pe care o practică: ”Fete frumoasă, româncele! Am văzut asta, dar doar m-am uitat, nu m-am atins de ele. Gândul meu este la fotbal, de aceea am venit în România”.

