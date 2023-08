Știri România „Parcă urmăream un film de război”. Cum au trăit localnicii din satul tulcean Plauru atacul dronelor rusești la 200 de metri de ei. Reportaj New York Times De Cristina Radu, . Ultimul update Sâmbătă, 12 august 2023, 08:31

Sătenii din Plauru, județul Tulcea, nu cred că Rusia are vreun plan secret de a cuceri peticul lor izolat de pământ, pur și simplu pentru că nu are ce să ofere țării conduse de Putin: nu au apă potabilă, nici magazine, nici drumuri. Dar după atacul dronelor în portul Ismail, aflat la o aruncătură de băț de sat, oamenii sunt îngroziți de riscul că va ateriza o bombă și la ei. Mai ales că se jură că au văzut dronele rusești zburând deasupra caselor lor înainte să lovească Ismailul, scriu jurnaliștii de la New York Times, care au vizitat Plauru și au vorbit cu localnicii.