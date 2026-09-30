Compania Rezolv Energy va construi cel mai mare parc fotovoltaic onshore din Uniunea Europeană în județul Arad, după ce a semnat un pachet de finanțare de până la 561 de milioane de euro pentru proiectul Dama Solar.

Proiectul, dezvoltat prin subsidiara West Power Investments, va avea o capacitate impresionantă de 1,3 GWp și va produce anual 1.800 GWh de energie verde, adică aproximativ 36% din producția totală de energie solară a României realizată în 2025, transmite, miercuri, compania.

Finanțare-record pentru parcul Dama Solar din Arad

Viitorul energiei verzi în Arad. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Rezolv Energy, companie susținută de Actis, a semnat, prin intermediul subsidiarei sale West Power Investments, un pachet de finanțare a proiectului în valoare de până la 561 de milioane de euro pentru Dama Solar, un proiect fotovoltaic de 1,3 GWp situat în județul Arad. Odată devenit operațional, Dama Solar va fi cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană”, se arată într-un comunicat al companiei.

Finanțarea este susținută de Banca Europeană de Investiții (BEI) cu o garanție InvestEU și a fost acordată de un consorțiu format din 14 creditori, inclusiv 10 bănci comerciale precum Erste Group Bank, UniCredit Bank și Société Générale.

De asemenea, trei instituții financiare de dezvoltare - BERD, IFC și BSTDB - se numără printre finanțatori.

Etape și perspective de dezvoltare a parcului Dama Solar

Construcția parcului solar, care va ocupa peste 1.000 de hectare, este planificată să înceapă imediat, urmând ca operaționalizarea comercială să aibă loc în a doua jumătate a anului 2028.

În momentul de vârf al lucrărilor, se estimează că vor fi implicați circa 1.500 de muncitori.

Proiectul beneficiază de două contracte pentru diferență (CfD), care acoperă 520 MW din capacitatea totală, și un acord suplimentar de achiziție de energie (PPA) cu un partener de top.

„Finanțarea pentru proiectul Dama Solar este cea mai mare tranzacție de finanțare semnată până în prezent de Rezolv Energy, atât din punct de vedere al valorii, cât și al numărului de finanțatori implicați”, se precizează în comunicatul companiei.

Angajamente privind sustenabilitatea

Dama Solar va include o rezervație naturală de 82 de hectare, reprezentând unul dintre cele mai mari proiecte de refacere a naturii inițiate de sectorul privat în Europa de Sud-Est.

„Proiectul a fost dezvoltat în conformitate cu Standardele de Performanță ale IFC, Cerințele de Performanță ale BERD și Principiile Ecuatorului, cu integrarea aspectelor legate de biodiversitate și social”, se mai menționează în comunicat.

Proiectul fotovoltaic Dama Solar. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În plus, finanțarea a fost realizată sub forma unui credit verde, conform Principiilor privind Creditele Verzi din 2025. Moody’s Ratings a evaluat sustenabilitatea proiectului, atribuindu-i cel mai înalt scor posibil, SQS1 (Excelent).

„Obținerea unei finanțări de o asemenea amploare de la 14 creditori reprezintă o realizare majoră și ne va permite să trecem direct la etapa de construcție. Le suntem recunoscători partenerilor noștri financiari pentru încrederea continuă acordată Rezolv Energy și acestui proiect emblematic”, a declarat Alastair Hammond, CEO-ul companiei.

Un portofoliu extins în Europa de Sud-Est

Dama Solar face parte dintr-un portofoliu impresionant al Rezolv Energy, care include proiecte de energie regenerabilă în România și Bulgaria, cu o capacitate totală de aproape 3 GW.

În mai 2026, compania a inaugurat parcul solar St. George de 225 MW din Bulgaria, iar prima etapă a parcului eolian VIFOR din România, cu o capacitate finală planificată de 461 MW, va fi conectată la rețea pe 1 octombrie 2026.

De asemenea, proiectul Dunărea East & West din județul Constanța, cu o capacitate de 600 MW, se află în stadiu avansat de dezvoltare.