În timp ce senatorii explică, în expunerea de motive, că „vocea tinerilor devine din ce în ce mai puternică”, ONG-urile care luptă împotriva traficului de persoane avertizează că modificarea legii „va facilita scoaterea din România a copiilor, potențiale victime”.

Proiectul, înregistrat la Senat pe 24 octombrie anul acesta, va modifica legea care acum prevede că minorii, indiferent de vârsta lor, pot călători în străinătate „numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali”.

În prezent, minorul poate ieși din țară doar dacă este însoțit de un adult, indiferent dacă acesta este părintele sau o persoană terță, atât timp cât are o declaraţie notarială autentică prin care un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul.

Dacă propunerea legislativă va fi adoptată de Parlament, adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea ieși din țară singuri. Nu vor mai avea nevoie de vreun însoțitor adult, ci doar de acordul părinților, așa cum se întâmplă în țările europene, spun senatorii care au semnat proiectul de lege.

„Este evident un flux de adolescenți minori care traversează frontierele statului cu scopul de a studia în străinătate sau de a se reuni cu familia, și aceștia au nevoie de un regim mai relaxat de circulație, în acord cu nevoile lor”, își motivează demersul inițiatorii acestui proiect de lege, solicitând ca el să fie adoptat în procedură de urgență.

Senator Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, autorul expunerii de motive, a precizat, pentru Libertatea, că „regimul de urgență al discutării proiectului este motivat de numărul mare de cazuri real existente și de faptul că proiectul trebuie să ajungă cu celeritate la Camera Deputaților, care este for decizional”.

„În practică, scoaterea din România a copiilor, potențiale victime ale traficului de minori sau altor forme de criminalitate, va fi facilitată de această modificare legislativă”, avertizează Rețeaua de ONG-uri împotriva Traficului de Persoane (RoTIP), într-un comunicat de presă în care critică acest proiect de lege.

„România are cel mai mare număr de minori traficați în Europa, iar numărul copiilor români, victime ale traficului, a crescut de 10 ori în 2 ani, arată Raportul Comisiei Europene „Data collection on trafficking in human beings in the EU”, publicat în octombrie 2020”, transmite RoTIP.