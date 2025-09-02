RN și alte partide de opoziție au anunțat că nu vor vota pentru acordarea încrederii guvernului pe 8 septembrie.

„Nu este niciun miracol, această întâlnire nu va determina RN să se răzgândească”, a declarat Jordan Bardella, președintele RN, după o întâlnire cu premierul Francois Bayrou.

„Cerem o dizolvare ultrarapidă (a parlamentului), astfel încât noua majoritate care va reieşi din aceste alegeri să poată construi un buget pentru ţară”, a afirmat Marine Le Pen, figura dominantă a RN.

Partidele care se opun guvernului Bayrou au suficiente voturi pentru a-l răsturna. În cazul unui eșec, președintele Macron are mai multe opțiuni:

Să numească un nou prim-ministru

Să-i ceară lui Bayrou să asigure interimatul

Să convoace alegeri anticipate

Macron a mai convocat alegeri anticipate în iunie anul trecut. Această decizie a fost considerată un eșec, slăbind poziția președintelui și ducând la un parlament mai fragmentat.

Sondajele de opinie indică o posibilă consolidare a RN în cazul unor noi alegeri parlamentare. De menționat că, dacă se va numi un nou premier, acesta ar fi al cincilea de la realegerea lui Macron, în urmă cu trei ani.

