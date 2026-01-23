Incidentul s-a petrecut după finalizarea procesului de degivrare, când lichidul folosit pentru îndepărtarea gheții și zăpezii de pe avion a pătruns accidental în cabina pasagerilor, stropindu-l pe unul dintre ei.

Acest tip de incident este extrem de rar, iar echipajul a reacționat prompt, respectând procedurile de siguranță.

Aeronava a fost supusă unei inspecții detaliate, iar compania aeriană a decis să oprească temporar avionul din operare, alegând să continue zborul cu o altă aeronavă. Pasagerii au așteptat câteva ore înainte ca zborul să fie reluat.

Lichidele utilizate pentru degivrare sunt, de regulă, pe bază de glicol propilenic sau glicol etilenic. Deși considerate puțin toxice, ele pot provoca iritații ale pielii la contact direct.

În astfel de cazuri, companiile aeriene efectuează controale suplimentare pentru a verifica eventualele defecțiuni ale echipamentelor sau garniturilor de etanșare.

Din comunicările dintre echipaj și controlorii de trafic reiese că s-a luat în calcul chemarea unei echipe de asistență medicală, însă pasagerul afectat nu a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. Acesta s-a spălat și și-a schimbat hainele.

Procesul de degivrare este esențial pe aeroporturile din regiunile cu temperaturi scăzute, asigurând siguranța zborului prin eliminarea gheții de pe suprafețele critice ale avioanelor.

