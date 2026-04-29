Pașapoarte americane cu imaginea lui Trump

Guvernul SUA a anunțat emiterea unei ediții limitate și comemorative a pașaportului american, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței țării.

Noua versiune a documentului va include elemente grafice inspirate din perioada fondatoare a Statelor Unite, dar și imaginea președintelui Donald Trump.

În proiectele prezentate public apar mai multe elemente speciale. Pe partea interioară a copertei este plasat un portret al lui Donald Trump suprapus peste textul Declarației de Independență.

De asemenea, documentul va conține semnătura sa în culoare aurie și o pagină ilustrată cu părinții fondatori ai Americii în momentul semnării Declarației de Independență.

Documentele vor intra în circulație în luna iulie

Noile pașapoarte urmează să fie disponibile din luna iulie, în cadrul inițiativei America250, scrie Onet.

Potrivit autorităților, acestea vor putea fi obținute fără costuri suplimentare, până la epuizarea stocurilor.

„Cu ocazia aniversării a 250 de ani a Statelor Unite, Departamentul de Stat se pregătește să emită o serie limitată de pașapoarte americane special concepute pentru a marca acest moment istoric”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Oficialul a adăugat că documentele vor avea „aceleași elemente de securitate care fac din pașaportul american cel mai sigur document din lume”.

Semnătura lui Trump ar putea apărea pe bancnotele americane

Ediția specială va fi disponibilă la agenția de pașapoarte din Washington pentru cetățenii americani care solicită un nou document de călătorie.

Distribuția va continua până la epuizarea exemplarelor tipărite.

Administrația Trump a promovat în ultimii ani mai multe proiecte și programe care poartă numele actualului președinte. Printre acestea se numără programe financiare, inițiative guvernamentale și schimbări de denumire ale unor instituții federale.

De asemenea, Departamentul Trezoreriei ar fi anunțat că semnătura lui Trump va apărea pe noile bancnote americane, situație fără precedent pentru un președinte aflat în funcție.

Anul trecut, Donald Trump a declarat că se gândește să găzduiască un eveniment Ultimate Fighting Championship (UFC) la Casa Albă pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA. Președintele american a spus că evenimentul ar fi o „luptă completă” la care ar participa între 20.000 și 25.000 de persoane. „Fiecare dintre parcurile noastre naționale, câmpurile de luptă și siturile istorice vor avea evenimente speciale în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii. Și chiar cred că vom avea o luptă UFC”, a declarat atunci Trump, în timpul unui discurs susținut la Iowa State Fairgrounds.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan admite că are o vină pentru criza politică și a răspuns la întrebarea despre alt premier PNL dacă moțiunea de cenzură trece. Ce spune despre varianta suspendării
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul a venit direct de la guvern în urmă cu doar câteva minute! Este oficial: „În acest moment... Vezi mai mult
Viva.ro
Anunțul a venit direct de la guvern în urmă cu doar câteva minute! Este oficial: „În acest moment... Vezi mai mult
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Peste 760 de muncitori și sute de utilaje au „invadat” lotul 1 pe A0 Nord: constructorul român Retter vrea să recupereze și accelerează lucrările
Știri România 14:01
Peste 760 de muncitori și sute de utilaje au „invadat” lotul 1 pe A0 Nord: constructorul român Retter vrea să recupereze și accelerează lucrările
Șase din zece români se tem că nu au suficienți bani pentru mâncare deși tone de alimente se aruncă zilnic, arată o nouă analiză
Știri România 13:56
Șase din zece români se tem că nu au suficienți bani pentru mâncare deși tone de alimente se aruncă zilnic, arată o nouă analiză
Parteneri
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Adevarul.ro
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cum se menține Anca Țurcașiu în formă la 56 de ani. Actrița a dezvăluit secretul siluetei sale: „Nu costă nimic”
Stiri Mondene 15:15
Cum se menține Anca Țurcașiu în formă la 56 de ani. Actrița a dezvăluit secretul siluetei sale: „Nu costă nimic”
Alexandru Ciucu, deranjat de declarațiile făcute de Alina Sorescu. „Sunt sfătuite să nu zâmbească în poze. Nu înțeleg acest nou atac”
Stiri Mondene 14:47
Alexandru Ciucu, deranjat de declarațiile făcute de Alina Sorescu. „Sunt sfătuite să nu zâmbească în poze. Nu înțeleg acest nou atac”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
ObservatorNews.ro
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Parteneri
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Politic

Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
Politică 14:52
Curtea Constituțională a anulat numirile Consiliilor de Administrație la TVR și SRR, după o sesizare a partidului AUR
PSD și PNL se duelează pe Facebook la interval de trei minute, cu câteva zile înaintea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan poate pica după 10 luni
Politică 13:29
PSD și PNL se duelează pe Facebook la interval de trei minute, cu câteva zile înaintea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Bolojan poate pica după 10 luni
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
Fanatik.ro
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea