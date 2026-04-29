Pașapoarte americane cu imaginea lui Trump

Guvernul SUA a anunțat emiterea unei ediții limitate și comemorative a pașaportului american, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței țării.

Noua versiune a documentului va include elemente grafice inspirate din perioada fondatoare a Statelor Unite, dar și imaginea președintelui Donald Trump.

Sneak peak here: pic.twitter.com/sx3EhXLcAt — Department of State (@StateDept) April 28, 2026

În proiectele prezentate public apar mai multe elemente speciale. Pe partea interioară a copertei este plasat un portret al lui Donald Trump suprapus peste textul Declarației de Independență.

De asemenea, documentul va conține semnătura sa în culoare aurie și o pagină ilustrată cu părinții fondatori ai Americii în momentul semnării Declarației de Independență.

Documentele vor intra în circulație în luna iulie

Noile pașapoarte urmează să fie disponibile din luna iulie, în cadrul inițiativei America250, scrie Onet.

Potrivit autorităților, acestea vor putea fi obținute fără costuri suplimentare, până la epuizarea stocurilor.

„Cu ocazia aniversării a 250 de ani a Statelor Unite, Departamentul de Stat se pregătește să emită o serie limitată de pașapoarte americane special concepute pentru a marca acest moment istoric”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Oficialul a adăugat că documentele vor avea „aceleași elemente de securitate care fac din pașaportul american cel mai sigur document din lume”.

Semnătura lui Trump ar putea apărea pe bancnotele americane

Ediția specială va fi disponibilă la agenția de pașapoarte din Washington pentru cetățenii americani care solicită un nou document de călătorie.

Distribuția va continua până la epuizarea exemplarelor tipărite.

Administrația Trump a promovat în ultimii ani mai multe proiecte și programe care poartă numele actualului președinte. Printre acestea se numără programe financiare, inițiative guvernamentale și schimbări de denumire ale unor instituții federale.

De asemenea, Departamentul Trezoreriei ar fi anunțat că semnătura lui Trump va apărea pe noile bancnote americane, situație fără precedent pentru un președinte aflat în funcție.

Anul trecut, Donald Trump a declarat că se gândește să găzduiască un eveniment Ultimate Fighting Championship (UFC) la Casa Albă pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA. Președintele american a spus că evenimentul ar fi o „luptă completă” la care ar participa între 20.000 și 25.000 de persoane. „Fiecare dintre parcurile noastre naționale, câmpurile de luptă și siturile istorice vor avea evenimente speciale în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii. Și chiar cred că vom avea o luptă UFC”, a declarat atunci Trump, în timpul unui discurs susținut la Iowa State Fairgrounds.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE