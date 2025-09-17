Instanța a permis celor patru să participe la înmormântarea victimei, sub supravegherea poliției. Slujba de înmormântare și înhumarea vor avea loc miercuri, la ora 12.

„Pe tot parcursul deplasării de la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ Dolj, la biserica, respectiv la cimitir şi retur, inculpaţii vor fi însoţiţi de lucrători din cadrul IPJ Dolj”, se precizează în minuta instanței.

Decizia poate fi contestată în 48 de ore de la pronunțare. Pentru alți doi suspecți, instanța a disjuns cauza, urmând să se pronunțe miercuri.

Scandalul a izbucnit sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, între două grupuri rivale. În urma confruntării, un bărbat a decedat, iar patru persoane au necesitat îngrijiri medicale.

Inițial, trei persoane au fost arestate preventiv. Luni, autoritățile au identificat și reținut alți patru suspecți care se sustrăseseră cercetărilor, fiind găsiți la un priveghi.

Un alt participant la conflict, care se afla sub supraveghere medicală în spital, a fost de asemenea reținut. Acesta este acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În prezent, investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de comiterea infracțiunilor. Autoritățile lucrează la stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului și a rolului fiecărui participant.

Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă.

Victima, unchiul miresei, a fost ucis de vărul ginerelui. Totul a început după ce mireasa, „vândută” pentru 50.000 de euro, a revenit la părinți după un an de căsnicie.

