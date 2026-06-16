Cine este judecătoarea Pauline Newman

Pauline Newman este una dintre cele mai longevive și cunoscute figuri ale justiției federale americane. 

Numită în funcție în 1984, aceasta a activat timp de peste patru decenii la Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal, instanță care soluționează cauze privind brevete, mărci comerciale, comerț internațional, drepturile veteranilor și cereri de despăgubire împotriva guvernului federal.

De-a lungul carierei sale, Newman a redactat peste 300 de opinii separate, fapt care i-a adus porecla de „Marea Disidentă.”

În 2023, însă, Consiliul Judiciar al Circuitului Federal a decis suspendarea acesteia de la audierea dosarelor, pe fondul unor preocupări privind capacitatea sa de a-și exercita atribuțiile.

La acel moment, judecătoarea-șefă Kimberly Moore i-a propus lui Newman să se pensioneze sau să accepte statutul de judecător senior, o formă de semi-pensionare care presupune un volum redus de muncă.

Newman a refuzat ambele variante.

De ce a fost suspendată din activitate

În ordinul emis ulterior, judecătoarea-șefă Kimberly Moore a arătat că există semnale serioase privind starea de sănătate a magistratei.

Potrivit documentului, „există motive întemeiate să credem că starea de sănătate a judecătoarei Newman a lăsat-o fără capacitatea de a îndeplini activitatea unui judecător activ și că întârzierile ei obișnuite sunt prejudiciabile administrării eficiente a justiției”.

Documentul făcea referire la probleme medicale suferite de Newman în vara anului 2021 și la un episod de leșin petrecut în 2022.

De asemenea, colegi și membri ai personalului instanței și-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea acesteia de a ține pasul cu volumul de muncă.

Ulterior, un comitet format din doi judecători federali a investigat situația și i-a solicitat lui Newman să efectueze evaluări neurologice și neuropsihologice, să pună la dispoziție documente medicale și să participe la un interviu.

Asta după ce personalul instanței a semnalat că Newman nu-și mai amintea cum să îndeplinească sarcini simple, manifesta „paranoia neobișnuită” și avea un comportament ciudat, potrivit Law.

Deși judecătoarea a prezentat rapoarte întocmite de doi medici, comisia a recomandat suspendarea sa pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii.

Consiliul Judiciar a aprobat recomandarea în septembrie 2023. Suspendarea a fost prelungită ulterior în 2024 și din nou în 2025.

Pauline Newman a invocat încălcarea Constituției SUA

Magistrata a contestat măsurile în instanță, susținând că acestea echivalează cu o demitere mascată, incompatibilă cu mandatul pe viață de care beneficiază judecătorii federali americani.

În documentele depuse la Curtea Supremă, avocații săi au acuzat conducerea Circuitului Federal că încearcă să reducă la tăcere o voce incomodă.

„Această demitere administrativă a unei judecătoare faimoase pentru că își exprimă opiniile disidente față de colegii săi, de către aceiași colegi, cu refuzul judiciar de a revizui meritele acțiunii, subminează independența judiciară, care este un fundament vital al structurii noastre constituționale”, au scris aceștia.

Totodată, apărarea a avertizat asupra precedentului creat.

„Fiecare judecătoare care se enervează cu președintele Curții sau cu colegii acesteia trebuie acum să se îngrijoreze dacă ar putea fi folosite tactici similare pentru a o demite.”

Curtea Supremă a refuzat să intervină

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni solicitarea formulată de Pauline Newman, fără a oferi explicații suplimentare, așa cum se întâmplă frecvent în cazul cererilor de acest tip.

Prin această decizie, rămân în vigoare hotărârile anterioare care îi interzic judecătoarei să participe la soluționarea cauzelor aflate pe rolul Circuitului Federal.

Departamentul de Justiție, care i-a reprezentat pe Kimberly Moore și pe ceilalți judecători implicați în acest caz, a cerut anterior Curții Supreme să respingă apelul lui Newman.

Noua Alianță pentru Libertăți Civile (New Civil Liberties Alliance), organizația care o reprezintă pe Pauline Newman, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Curții Supreme.

„Este o zi neagră pentru independența sistemului judiciar federal”, a declarat Mark Chenoweth, președintele organizației.

Acesta a criticat faptul că argumentele privind drepturile procedurale ale magistratei nu au fost analizate pe fond.

„Refuzul certificării în acest caz înseamnă că respectarea garanțiilor procesuale ale judecătoarei Newman și alte plângeri cu privire la modul în care au tratat-o judecătoarea-șefă Moore și Consiliul Judiciar al Circuitului Federal nu au primit și nu vor primi niciodată o decizie pe fond din partea unei instanțe în temeiul Articolului III. Acest lucru este absolut inexplicabil și cu adevărat inexplicabil.”

„Presupun că vârsta mea este cea care se află cu adevărat în spatele tuturor acestor lucruri”, a declarat Newman, în martie pentru Reuters.

Cazul Pauline Newman a atras atenția asupra unei dileme dificile pentru sistemul judiciar american: cum pot fi protejate independența și mandatul pe viață ale judecătorilor federali, fără a ignora eventualele probleme de sănătate care le-ar putea afecta activitatea.

În timp ce susținătorii magistratei consideră că aceasta a fost îndepărtată pe nedrept, oficialii implicați în anchetă susțin că măsurile au fost necesare pentru buna administrare a justiției.

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