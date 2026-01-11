Conform anchetatorilor, acesta folosea frecvent un truc pentru a ieși din magazin fără a plăti toate produsele. Bărbatul scana doar o parte dintre articolele luate de pe raft, iar apoi trecea de casele de marcat cu produse suplimentare, de regulă mai scumpe. Reprezentanții magazinului au verificat înregistrările camerelor de supraveghere și au descoperit că suspectul a acționat în acest mod de mai multe ori între 28 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026.

Pe 28 decembrie, în jurul orei 13.15, bărbatul a intrat în magazin, a scanat o sticlă de suc și a părăsit incinta cu cinci sticle, în valoare totală de aproape 30 de lei. Pe 31 decembrie, acesta a achiziționat un aspirator de 249,99 lei, pe care ulterior l-a schimbat cu un alt model de zece ori mai scump, în valoare de 2.499,99 lei, folosind bonul fiscal inițial la ieșire.

Un alt incident a fost înregistrat pe 5 ianuarie, când bărbatul a cumpărat o sticlă de whisky de 54 de lei, dar a ieșit cu una în valoare de 447 de lei, provocând un prejudiciu de 393 de lei. După câteva minute, a revenit și a repetat fapta cu aceleași produse.

Pe 9 ianuarie, bărbatul a fost prins în flagrant delict. Acesta a scanat din nou o sticlă de suc, dar a încercat să iasă din magazin cu un set de covorașe auto, în valoare de 193,31 lei, fără să le achite. Polițiștii Secției 28 București au intervenit la fața locului după ce au fost sesizați prin apel la 112.

„În baza sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul subunităţii, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani. Din verificări a rezultat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, după care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita”, au declarat oficialii Poliţiei Capitalei.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 28 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi înşelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a mai transmis Poliția Capitalei.

