Naționala africană a reușit să termine pe locul 2 în Grupa A, acolo unde s-au mai aflat Mexic (câștigătoarea grupei), Coreea de Sud (locul 3) și Cehia, echipă care s-a clasat pe ultima poziție, cu doar 1 punct obținut.

După ce a reușit să treacă de grupe, Africa de Sud întâlnește una dintre țările gazdă de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, Canada, națională care a încheiat Grupa B pe poziția a doua, după Elveția, dar peste Bosnia Herțegovina și Qatar.

Meciul Africa de Sud – Canada se joacă pe 28 iunie 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis de Antena 1, televiziune care difuzează toate partidele eliminatorii de la turneul final din acest an.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală – Duminică, 28 iunie 2026

Africa de Sud – Canada » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Luni, 29 iunie 2026

Brazilia – Japonia » ora 20.00, Antena 1

Germania – Paraguay » ora 23.30, Antena 1

16-imi de finală – Marți, 30 iunie 2026

Olanda – Maroc » ora 04.00, Antena 1

Coasta de Fildeș – Norvegia » ora 20.00, Antena 1

16-imi de finală, 1 iulie 2026

Franța – Suedia » ora 00.00, Antena 1

Meciul 79 » Mexic – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) » ora 04.00, Antena 1

Meciul 80 » Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) » Antena 1

Meciul 82 » Belgia – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) » ora 23.00, Antena 1

16-imi de finală – Joi, 2 iulie 2026

SUA – Bosnia Herțegovina » ora 03.00, Antena 1

Meciul 83 » Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L » Antena 1

Meciul 84 » Spania – Locul 2 din Grupa J » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Meciul 87 » Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) » Antena 1

Meciul 85 » Elveția – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) » ora 06.00, Antena 1

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Meciul 90 » (Africa de Sud – Canada) – (Olanda – Maroc) » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Meciul 89 » (Germania – Paraguay) – (Franța – Suedia) » ora 00.00, Antena 1

Meciul 91 » (Brazilia – Japonia) – (Coasta de Fildeș – Norvegia) » ora 23.00, Antena 1

Meciul 92 » Câștigător Meci 79 – Câștigător Meci 80

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Meciul 93 » Câștigător Meci 83 – Câștigător Meci 84

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

Meciul 94 » (SUA – Bosnia Herțegovina) – Câștigător Meci 82 » ora 03.00, Antena 1

Meciul 95 » (Argentina – Capul Verde) – (Australia – Egipt) » ora 19.00, Antena 1

Meciul 96 » Câștigător Meci 85 – Câștigător Meci 87

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » Câștigător Meci 89 – Câștigător Meci 90 » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » Câștigător Meci 93 – Câștigător Meci 94 » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » Câștigător Meci 91 – Câștigător Meci 92 » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » Câștigător Meci 95 – Câștigător Meci 96 » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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