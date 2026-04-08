Accidentul a avut loc în Lichtenegg, districtul Wiener Neustadt, iar victima a fost găsită după mai bine de o oră. Pentru bărbat, orice ajutor a venit prea târziu.

Potrivit poliției din Austria, pensionarul de 75 de ani acesta conducea tractorul cu remorcă pe o pajiște în pantă.

Ansamblul tractor-remorcă a început să alunece pe terenul abrupt și s-a răsturnat. Utilajul agricol s-a oprit la baza pantei pe roți, în timp ce remorca a rămas culcată pe o parte.

Accidentul s-ar fi produs în jurul orei 11:50. În jurul orei 13:00, soția a început să-l caute pe pensionar, deoarece nu reușea să ia legătura cu el telefonic.

Femeia plecat după el și l-a găsit întins lângă tractor. A alertat serviciile de urgență, dar pensionarul a murit la fața locului, în ciuda intervenției medicilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE