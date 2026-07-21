Mai mulți soldați au murit în urma atacurilor din Iordania și Irak

Potrivit informațiilor inițiale difuzate de CBS News, armata SUA a identificat victimele unui atac de vineri seara din Iordania: un soldat în vârstă de 19 ani și un locotenent de 25 de ani. În urma atacului, trei militari americani și-au pierdut viața, iar alții au fost răniți la baza aeriană Muwaffaq Salti.

Într-un alt incident, sâmbătă, un soldat american a fost ucis în Irak, ridicând la 18 numărul total al militarilor americani căzuți în luptă de la începutul războiului, pe 28 februarie. Baza de date a Pentagonului, actualizată luni seara, indică și un total de 447 de soldați răniți de la debutul conflictului, notează sursa citată mai sus.

Aproape 100 de militari americani au fost răniți în ultimele două săptămâni în războiul cu Iranul

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat pe rețelele sociale că „aproape 100 de militari se consideră că au fost afectați fizic începând cu 7 iulie”. Din aceștia, 96% s-au întors deja la datorie.

„Sunt hotărâți să se întoarcă în luptă”, a adăugat Parnell, subliniind că majoritatea rănilor au fost de natură ușoară, precum contuziile.  

Iranul a lansat mai multe atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain

În ultimele zile, Iranul a lansat mai multe atacuri asupra bazelor militare americane din regiune. Garda Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a revendicat atacuri asupra bazei aeriene Ali Al-Salem și Camp Arifjan din Kuweit, precum și asupra portului Salman și bazei aeriene Sakhir din Bahrain, conform agenției iraniene de știri semioficiale Tasnim.

Forțele de apărare din Bahrain au confirmat că au interceptat mai multe valuri de atacuri aeriene luni, demonstrând intensificarea violențelor în regiune.

Militarii au criticat sistemele de apărare americane

Un oficial militar a declarat că, de la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a lansat aproximativ 8.500 de drone și rachete împotriva țintelor regionale. Dintre acestea, circa 100 au reușit să pătrundă prin sistemele de apărare aeriană ale SUA și ale aliaților săi, stârnind îngrijorare în rândul experților militari cu privire la protecția bazelor americane.

Ca reacție la atacurile iraniene, armata americană a lansat luni un nou val de lovituri de represalii, pentru a „slăbi capacitățile militare iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz”, potrivit unui comunicat al Comandamentului Central al SUA. Aceste acțiuni marchează a zecea zi consecutivă de contraatacuri ordonate de președintele Donald Trump.

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