Permise și Înmatriculări Auto: din 3 august nu se vor mai face plăți în numerar la ghișeele din Brașov

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brașov a anunțat că, începând cu data de 3 august, suspendă încasarea plăților la ghișeele instituției, potrivit bzb.ro.

Persoanele care se adresează serviciului vor putea achita taxele prin internet banking, folosind platformele ghiseul.ro și dgpci.mai.gov.ro, sau în numerar la unitățile Trezoreriei Statului, precum și la sucursalele BCR și CEC Bank.

Potrivit instituției, noile modalități de plată se aplică pentru următoarele taxe:

  • 26 de lei/placă tip A – plăci normale cu dimensiunea de 110 x 520 mm, utilizate pentru autoturisme (două plăci costă 52 de lei);
  • 27 de lei/placă tip B – plăci dreptunghiulare de 200 x 340 mm, folosite pentru partea din spate a remorcilor sau a unor vehicule 4×4 prevăzute din construcție cu acest tip de suport;
  • 22 de lei/placă tip C – plăci destinate motocicletelor, cu dimensiunea de 130 x 240 mm;
  • 25 de lei/placă tip D – plăci utilizate exclusiv pentru partea din spate a unor autovehicule, cu dimensiunea de 150 x 300 mm;
  • 45 de lei pentru atribuirea unui număr preferențial, la care se adaugă costul plăcilor de înmatriculare;
  • 60 de lei pentru păstrarea numărului de înmatriculare înainte de înstrăinarea vehiculului;
  • 125 de lei pentru rezervarea unui număr preferențial pe o perioadă de trei luni;
  • 250 de lei pentru rezervarea unui număr preferențial pe o perioadă de șase luni.

Unele documente nu mai pot fi plătite la ghișeu nici în prezent

Instituția reamintește că plata pentru eliberarea unor documente nu se mai poate face la ghișee nici în prezent. Este vorba despre:

  • 89 de lei pentru permisul de conducere;
  • 49 de lei pentru certificatul de înmatriculare;
  • 13 lei pentru autorizația de circulație provizorie.

Aceste taxe se achită în conturile BCR, CEC Bank sau prin rețeaua stațiilor de plată SelfPay.

Ce acte sunt necesare pentru înmatriculare auto în 2026

Actele necesare înmatriculării auto se depun de proprietarul mașinii. În cazul în care acest lucru nu este posibil, persoana care va depune actele trebuie să aibă procură specială.

  • Cererea înmatriculare auto;
  • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
  • Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului, în original şi în copie;
  • Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
  • Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare:
    52 de lei pentru număr la rând – 26 de lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar
  • Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie.

Potrivit DGPCI, în cazul vehiculelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, , aceasta trebuie să depună, după caz:

  • formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

sau

  • formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

Unde plătești taxa pentru înmatriculare auto 2026

Plata taxei pentru înmatricularea auto în 2026, se încasează în contul BCR, CEC Bank și în rețeaua de stații de plată SelfPay.

Taxa poate fi plătită și online, pe ghiseul.ro sau pe site-ul Direcției generale permise de conducere și înmatriculări. Pentru tranzacţiile efectuate prin intermediul dgpci.mai.gov.ro sau ghiseul.ro dovada plăţii nu este necesară. Taxa pentru înmatriculare auto în 2026 nu mai poate fi achitată în numerar la ghișeu, odată cu depunerea documentelor, se precizează pe site-ul DGPCI.

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