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2,3 milioane de lei, despăgubiri plătite românilor în primele trei luni din 2026. Care este cea mai mare sumă acordată pentru un singur caz

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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De multe ori, considerăm că o asigurare de locuință este doar o formalitate sau o cheltuială în plus. Adevărul este că o astfel de poliță poate face diferența. Foto: Shutterstock
De multe ori, considerăm că o asigurare de locuință este doar o formalitate sau o cheltuială în plus. Adevărul este că o astfel de poliță poate face diferența. Foto: Shutterstock
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Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au plătit despăgubiri de aproximativ 2,3 milioane de lei pentru daune produse terţilor, în primele trei luni ale anului 2026, conform clauzei de răspundere civilă legală din poliţele facultative pentru locuinţe, a informat luni organizația.

Din această sumă, aproape 452.000 de lei au reprezentat plăţi pentru cele mai mari 30 de dosare de daună.

Cele mai mari despăgubiri au fost înregistrate în judeţele Ilfov, Sibiu, Dâmboviţa, Cluj şi în municipiul Bucureşti, urmate de Mehedinţi, Bihor, Tulcea şi Hunedoara.

Valoarea maximă individuală a unei despăgubiri în această perioadă a ajuns la 57.000 de lei.

Reprezentanţii UNSAR subliniază importanţa acestei clauze, care oferă protecţie financiară asiguraţilor în cazul în care aceştia provoacă, accidental, daune altor persoane.

„Această acoperire de răspundere civilă legală oferă protecţie financiară atunci când asiguratul este răspunzător, potrivit legii şi condiţiilor contractuale, pentru prejudicii produse altor persoane. De exemplu, o avarie la instalaţiile unui apartament poate afecta locuinţele vecinilor şi poate genera costuri semnificative pentru repararea pagubelor”, au declarat oficialii UNSAR.

Un astfel de incident a avut loc recent, pe Bulevardul Tineretului din Bucureşti, când elemente din beton ale unui balcon de la etajul al şaptelea s-au desprins, avariind un autoturism parcat.

„Din fericire, nu au fost raportate victime, însă cazul arată că incidentele asociate unei locuinţe pot afecta şi bunurile altor persoane, dincolo de limitele apartamentului sau ale clădirii”, au adăugat aceştia.

Alexandru Ciuncan, preşedintele şi directorul general al UNSAR, a subliniat importanţa adaptării limitei de răspundere la riscurile specifice fiecărei locuinţe.

„Atunci când un incident produs într-o locuinţă afectează proprietăţile vecinilor sau alte persoane, prejudiciile provocate altora pot depăşi cu mult propriile daune. Acoperirea de răspundere civilă legală îl ajută pe asigurat să gestioneze aceste obligaţii financiare şi contribuie, în acelaşi timp, la despăgubirea persoanelor prejudiciate”, a declarat acesta.

În completare, Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni asigurări generale în cadrul UNSAR, a evidenţiat necesitatea asigurării facultative de locuinţă. „Stă în puterea noastră să fim responsabili, să ne protejăm bugetul şi să evităm conflictele printr-o asigurare adaptată nevoilor reale. În prezent, doar două din 10 locuinţe sunt protejate de o asigurare facultativă în faţa unor situaţii nefericite”, a declarat aceasta.

Poliţele facultative de locuinţă oferă nu doar protecţie pentru clădire şi bunurile din interior, ci şi acoperire pentru daunele provocate accidental vecinilor sau altor terţi. Situaţii precum o conductă spartă sau o instalaţie defectă pot cauza pagube semnificative, afectând mai multe locuinţe şi depăşind adesea resursele financiare personale ale asiguratului.

Asigurarea contribuie la repararea rapidă a pagubelor, protejează echilibrul financiar al familiei şi ajută la evitarea tensiunilor dintre vecini”, explică UNSAR.

Organizaţia, fondată în 1994, reuneşte 23 de companii de asigurări din România, care acoperă peste 90% din piaţa locală. Potrivit datelor UNSAR, asigurătorii din România plătesc zilnic despăgubiri în valoare de 7,5 milioane de euro.

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Tags: asigurari români
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