Discursul a fost susținut chiar în Normandia, locul unde, în 1944, forțele aliate luau cu asalt plajele franceze pentru a elibera nord-vestul Europei de sub ocupația nazistă. Hegseth a ales acest cadru istoric pentru a trasa o paralelă controversată cu realitatea geopolitică din 2026.

„Din păcate, astăzi, diferite plaje europene sunt luate cu asalt de diferite ideologii periculoase. Plaje în Spania, în Italia, în Grecia și Bulgaria. Sosesc bărci și oameni. Când vor face capitalele europene ceva în privința acestei invazii?”, a întrebat Pete Hegseth.

Oficialul american a adăugat că, în deceniile care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, unele capitale europene „s-au odihnit prea mult” pe seama libertăților obținute cu greu, uitând că „libertatea nu este gratuită”.

Critici la adresa politicilor europene privind migrația

Declarațiile lui Hegseth nu sunt izolate, ci marchează o intensificare a criticilor Casei Albe la adresa politicilor europene, într-un moment în care migrația domină dezbaterile politice din Europa, iar partidele naționaliste cresc în sondaje.

Zilele trecute, vicepreședintele SUA, JD Vance, a provocat tensiuni diplomatice după ce a pus uciderea studentului britanic Henry Nowak (înjunghiat mortal anul trecut la Southampton) pe seama „invaziei în masă a migranților”, afirmând că singurul răspuns valid este „mânia îndreptățită”.

Guvernul britanic a taxat dur aceste afirmații, criticând „persoanele care încearcă să se amestece în democrația noastră”. Executivul a amintit că familia victimei a solicitat explicit ca această tragedie să nu fie folosită pentru a crea diviziune socială.

De asemenea, Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie a demontat narațiunea oficialului american, confirmând că atacatorul, Vickrum Digwa, este cetățean britanic prin naștere, nu migrant.

Aceeași linie dură a fost adoptată și de președintele Donald Trump, care a declarat anterior în fața ONU că țările europene „merg în iad” din cauza migrației necontrolate.

În replică, premierul britanic, Sir Keir Starmer, a catalogat afirmațiile lui Trump ca fiind „incorecte”, deși a recunoscut că gestionarea migrației ilegale – în special a traversărilor cu ambarcațiuni mici pe Canalul Mânecii – rămâne o provocare majoră.

Evoluția fluxului migratoriu în Europa

Deși discursurile politice de la Washington indică o criză fără precedent, datele statistice oficiale arată o dinamică complexă.

Cel mai mare aflux de migranți pe mare în Europa a fost înregistrat în 2015, când ONU a raportat peste 1 milion de persoane care au traversat Marea Mediterană.

În perioada aprilie 2025 – martie 2026 s-au înregistrat în total 169.341 de sosiri pe mare cumulate în Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania și Cipru. Dintre acestea, traversările către Marea Britanie au reprezentat aproximativ 23%.

Între 1 ianuarie și 3 iunie 2026, 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii dinspre Franța către Marea Britanie. Cifra reprezintă o scădere semnificativă, cu 38%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Avertisment sumbru pentru Europa

Pe plan intern, administrația de la Washington își menține agenda antiimigrație ca pilon central, agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuând mii de arestări de la începutul anului 2025.

Această viziune radicală se reflectă direct în Strategia de Securitate Națională a SUA, document care avertizează că, dacă actualele tendințe demografice și politice continuă, Europa va deveni „de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin”, iar problemele sale economice riscă să fie eclipsate de „perspectiva reală și dură a ștergerii civilizației”.

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