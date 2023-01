Totul s-a petrecut în timpul emisiunii „Decisiv”, prezentate de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache. Ministrul Daea a fost sunat de Antena 3 ca să vorbească pe tema scumpirii produselor alimentare. În timp ce aștepta la telefon să intre în direct, s-au auzit sforăituri și un respirat greu.

A fost momentul în care una dintre jurnaliste a izbucnit în râs, abținându-se cu greu în fața zgomotelor ce se auzeau din telefon.

Libertatea l-a contactat sâmbătă dimineață, 14 ianuarie, pe ministrul PSD al agriculturii, pentru ca acesta să își spună punctul de vedere.

„Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon? Ei vor să facă rating pe sforăit? Să caute sforăitul atunci. Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea”, a fost prima reacție a lui Petre Daea.

Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama.

