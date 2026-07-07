Nava a fost lovită în timp ce ieșea din strâmtoare

Nava se deplasa spre sud, către Golful Oman, când a fost lovită în partea stângă. După impact, la bord a izbucnit un incendiu. Autoritățile britanice au transmis că nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului.

Incidentul a avut loc la est de Limah, Oman, într-una dintre cele mai sensibile zone maritime ale lumii. Petrolierul a fost lovit în babord, iar echipajul a raportat incendiul izbucnit după impact. Navele aflate în zonă au fost sfătuite să circule cu prudență și să raporteze orice activitate suspectă.

Axios: Garda Revoluționară Iraniană ar fi atacat nave comerciale

Separat, Axios a relatat, citând oficiali americani, că Garda Revoluționară Iraniană ar fi tras cel puțin două rachete asupra unor nave comerciale care traversau Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestor informații, două nave comerciale ar fi fost avariate, însă nu au fost raportate victime.

Reuters notează că nu a putut verifica imediat informațiile publicate de Axios și nici dacă petrolierul anunțat de UKMTO este una dintre navele la care se referă oficialii americani.

Iranul nu a revendicat oficial atacul

Iranul nu a revendicat oficial atacul. Televiziunea de stat iraniană a sugerat însă că petrolierul ar fi fost lovit după ce ar fi ignorat avertismentele privind rutele considerate sigure de Teheran, scrie AP.

În ultimele zile, Iranul a insistat că navele care traversează Strâmtoarea Ormuz trebuie să folosească rutele aprobate de Teheran. Statele Unite și mai multe state din Golf se opun unei formule prin care Iranul ar controla traseele navelor și ar putea percepe taxe pentru trecere.

Una dintre nave ar putea fi un petrolier de gaz natural lichefiat din Qatar

Wall Street Journal, citat de Reuters, a relatat că una dintre navele vizate ar putea fi Al Rekayyat, un petrolier de gaz natural lichefiat operat de compania qatareză Nakilat. Nava ar fi fost lovită în partea stângă, în zona camerei motoarelor. Potrivit unei înregistrări citate de publicația americană, în camera motoarelor era fum, însă echipajul era în siguranță.

Compania Nakilat, QatarEnergy și autoritățile din Qatar nu au oferit imediat un punct de vedere pentru Reuters.

Discuțiile indirecte dintre Statele Unite și Iran, nu au adus până acum un progres clar privind redeschiderea completă a strâmtorii. Președintele american Donald Trump a avertizat luni că Statele Unite vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor „termina treaba”, reluând amenințarea unei acțiuni militare.

Atacul raportat în Strâmtoarea Ormuz pune din nou sub semnul întrebării armistițiul fragil dintre SUA și Iran și acordurile temporare privind trecerea navelor comerciale prin zonă. Deocamdată, nu există o revendicare oficială și nici o confirmare independentă că Iranul a lovit petrolierul raportat de UKMTO.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE