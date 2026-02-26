De ce tot crește prețul

Sunt mai multe motive. La nivel internațional, petrolul s-a scumpit cu aproape 19% de la începutul anului, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran și al războiului din Ucraina. Chiar dacă nu vedem imediat tot efectul la pompă, presiunea există.

În plus, la finalul lunii ianuarie au fost probleme cu livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia. Chiar dacă România are propriile rafinării și stocuri, piața este legată de ce se întâmplă în regiune.

Mai e și partea de taxe. O parte importantă din prețul fiecărui litru de combustibil merge la stat. În urmă cu câțiva ani, aproape jumătate din prețul unui plin reprezenta taxe.

Cum au evoluat prețurile

În vara lui 2025, motorina era 7,42 lei pe litru. În noiembrie a ajuns la 8 lei. A mai scăzut puțin în decembrie, dar acum a depășit din nou 8 lei și a urcat la 8,3 lei. Doar în februarie au fost șase scumpiri.

Există și un alt motiv de îngrijorare: una dintre cele mai mari rafinării din țară intră în revizie pentru aproximativ 20 de zile. În această perioadă, România va rămâne practic cu o singură rafinărie funcțională, ceea ce poate pune presiune suplimentară pe prețuri.

Ce înseamnă pentru fermieri

Pentru agricultori, momentul nu putea fi mai complicat. Primăvara înseamnă lucrări în câmp, fertilizări, însămânțări. Toate depind de motorină. Statul acordă un ajutor de 2,213 lei pe litru pentru motorina folosită în agricultură, prin APIA. Dar plățile sunt întârziate, iar în prezent s-a ajuns abia la trimestrul al doilea din 2025. Chiar și cu sprijin, fiecare scumpire înseamnă costuri mai mari pentru fermieri.

Și prețul benzinei a depășit joi pragul de 8 lei pe litru, atingând 8,04 lei/litru iar aceste aceste costuri vor ajunge, în final, și în prețurile din magazine, avertizează analiștii economici.

