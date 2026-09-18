Industria de publicitate outdoor din România trece printr-o schimbare de paradigmă odată cu lansarea oficială a HEPI, noul instrument bazat pe inteligență artificială dezvoltat în cadrul companiei Phoenix Media. Prezentat drept prima soluție dedicată exclusiv pieței de Digital Outdoor (DOOH) concepută local, algoritmul își propune să elimine ineficiențele din planificarea media tradițională și să adapteze reclamele difuzate pe panourile digitale în funcție de comportamentul real al audienței.

Planificarea campaniilor în outdoorul digital devenise tot mai complexă din cauza volumului uriaș de variabile care trebuie analizate în timp real. Până acum, cumpărarea spațiului publicitar se făcea adesea în blocuri fixe de timp, cum ar fi perioade rigide de 30 de zile pe panouri specifice, fără o corelare directă cu momentele optime de consum.

Noul sistem de inteligență artificială integrează date despre istoricul traficului, starea vremii, evenimentele locale și dinamica audiențelor pentru a afișa reclamele doar atunci când publicul-țintă se află în preajma ecranelor. În loc ca o campanie să ruleze neîntrerupt pe parcursul întregii zile, algoritmul poate selecta sloturile orare cu randament maxim, optimizând bugetul de promovare al clienților.

Procesul de dezvoltare al instrumentului a inclus o etapă extinsă de instruire. Timp de un an, modelul lingvistic a fost alimentat cu noțiuni fundamentale legate de indicatorii din media planning, specificul pieței din România, dinamica traficului din marile orașe și sezonalitatea consumului. Sistemul utilizează date meteo istorice defalcate pe ore pentru ultimul deceniu și se conectează la agende de evenimente globale și locale pentru a anticipa fluctuațiile de public.

Reprezentanții companiei subliniază că rolul inteligenței artificiale nu este de a înlocui specialiștii de marketing, ci de a procesa volume mari de informații pe care un operator uman le-ar analiza într-un timp considerabil mai lung. Prin reducerea intervalului de analiză și extinderea numărului de variabile evaluate, procesul de decizie devine automatizat și orientat direct spre performanță.

„Colegii mei sunt copleșiți de numărul atât de mare de oameni prezenți în această sală în seara aceasta. Suntem uimiți. Vă mulțumim din suflet. Acest lucru demonstrează că apreciați eforturile noastre de a aduce, în fiecare an, noutăți și inovații în acest domeniu. Mai mult decât atât, cred cu adevărat că 2026 este anul unu al digital outdoorului și spun asta pentru că piața globală din 2025 valorează 55 de miliarde de dolari, iar 40% din această valoare este generată de digital outdoor. Așadar, în 2026, digital outdoorul va deveni cel mai important canal. Vorbim aici despre panouri digitale în comparație cu panourile clasice, iar acest an unu este ireversibil. Nu mai există cale de întoarcere”, a spus Dio Boacă, CEO Phoenix Media, în deschiderea evenimentului.