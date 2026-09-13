Rusia a depășit pragul psihologic de 1.500.000 de victime în războiul declanșat pe 24 februarie 2022 în Ucraina, după ce numai în ultima zi au fost înregistrate peste 1.500 de noi pierderi în rândul trupelor Moscovei. Informațiile centralizate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei arată o accelerare dramatică a uzurii umane pe front, confirmată în paralel și de evaluările serviciilor secrete occidentale, relatează Ukrainska Pradva.

O risipă de vieți fără precedent în istoria modernă a Rusiei

Din totalul victimelor înregistrate de la începutul invaziei, serviciile britanice de informații estimează că cel puțin o jumătate de milion de soldați ruși și-au pierdut viața pe câmpul de luptă.

Acest bilanț tragic depășește pierderile totale acumulate de armata rusă sau sovietică în toate conflictele militare desfășurate în a doua jumătate a secolului XX și la începutul secolului XXI la un loc.

Comandamentul armatei britanice a subliniat că aceste cifre uriașe reflectă o risipă nejustificată de vieți omenești, realizată în schimbul unor avansuri teritoriale minore.

„Cred că aceste cifre ilustrează clar o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres atât de mic și împotriva unui obiectiv atât de nelegitim al președintelui (Vladimir) Putin", a spus Sir Rich Knighton, șeful armatei britanice.

De la începutul anului 2023 și până în prezent, forțele ruse au reușit să ocupe doar aproximativ 2% din teritoriul Ucrainei, plătind fiecare kilometru pătrat cu mii de vieți.

Rich Knighton a mai precizat că numărul victimelor ruse, adică al celor uciși, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane începând din februarie 2022, cifră care corespunde cu estimările ucrainene.

Bilanțul tehnicii militare pierdute de Kremlin

Distrugerile de la nivelul infrastructurii militare rusești sunt la fel de severe. Rapoartele oficiale indică pierderea a peste 12.300 de tancuri și mai mult de 25.000 de vehicule blindate de luptă.

În plus, armata rusă a rămas fără aproximativ 148.000 de vehicule de transport și cisterne, 49.000 de sisteme de artilerie, peste 2.100 de lansatoare multiple de rachete și 1.635 de sisteme de apărare aeriană.

Forțele aeriene și navale au suferit, de asemenea, lovituri grele: 442 de avioane, 356 de elicoptere, 35 de nave și ambarcațiuni militare, precum și două submarine au fost distruse.

În războiul de uzură tehnologică, bilanțul include peste 514.000 de drone aeriene neutralizate și peste 5.100 de rachete de croazieră doborâte.

Prețul greu plătit de armata ucraineană pe front

Nici defensiva ucraineană nu a scăpat fără pierderi dureroase. Un raport realizat de centrul de analiză CSIS arată că Ucraina a suferit între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 de militari au murit în luptă.

Deși datele despre pierderi sunt păstrate sub un control strict la Kiev, președintele Volodimir Zelenski a confirmat recent că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși pe front.