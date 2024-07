„În ultimii 5 ani au plecat 400 de piloți. Restructurarea a fost făcută prost. Piloții care au rămas sunt tineri și fără experiența necesară ca să plece sau sunt ca mine care au rămas să lupte până sting lumina”, a afirmat Cezar Osiceanu.

„Vă fac o comparație cu date concrete – un comandant-pilot comandant are venit de 4.500 euro la Boeing la TAROM și un copilot de la Airbus de la Wizair are 6.000 euro în mână. Un comandant de la Wizair are între 10.000 și 12.000”, a continuat Cezar Osiceanu, pentru Europa Liberă.

Întrebat dacă această grevă va continua și marți, 9 iulie, Cezar Osiceanu a spus: „Nu știm ce va fi mâine”.

Potrivit Antena 3, piloților li s-ar fi promis 300-500 de euro majorare de salariu, dar aceștia nu au acceptat.

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că „a solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situația actuală!”.

29 de piloţi, angajaţi ai companiei de stat TAROM, s-au declarat luni, 8 iulie, inapţi de zbor și câteva zeci de zboruri au fost anulate, ceea ce a generat un haos pe Aeroportul Otopeni.

Compania a anunțat, inițial, doar anularea a trei zboruri către și dinspre trei destinații, iar apoi a revenit cu un nou comunicat de presă în care spune că este vorba de „o situație fără precedent” și că este vorba de 10 zboruri de luni.

În urma acestei situații, delegaţia României care urmează să participe la summitul NATO de la Washington a plecat din ţară, spre Paris, cu un avion militar.

Cursele anulate luni, 8 iulie:

ROT101/2 Otopeni -Cairo- Otopeni,

ROT167/8 Otopeni -Beyrut- Otopeni,

ROT187/8 Otopeni -Amman-Otopeni,

ROT701/2 Otopeni – Iaşi – Otopeni,

ROT621/2 – Otopeni – Oradea-Otopeni,

ROT261/2 – Otopeni – Istanbul -Otopeni,

ROT231/2 – Otopeni – Budapesta – Otopeni,

ROT 301/2 – Otopeni – Frankfurt – Otopeni,

ROT361/2 – Otopeni – Amsterdam – Otopeni,

ROT 381/2 – Otopeni – Paris – Otopeni,

ROT 415/6 -Otopeni – Madrid– Otopeni,

ROT 291/2 – Otopeni – Sofia – Otopeni,

ROT 643/4 – Otopeni – Cluj – Otopeni,

ROT 703/4 – Otopeni – Iaşi – Otopeni,

ROT 211/2 – Otopeni – Belgrad – Otopeni,

ROT 627/8 – Otopeni – Oradea – Otopeni,

ROT 383/4 – Otopeni – Paris– Otopeni,

ROT 237/8 – Otopeni – Budapesta – Otopeni,

ROT 363/4 – Otopeni – Amsterdam – Otopeni,

ROT 305/6 – Otopeni – Frankfurt – Otopeni,

ROT 607/8 – Otopeni – Timişoara – Otopeni

FOTO: Hepta

