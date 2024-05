Theo Rose și Anghel Damian, care trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani, au trecut recent printr-o perioadă dificilă în relația lor. Cuplul se pregătește acum să sărbătorească primul an de viață al fiului lor, Sasha Ioan, pe 14 iunie.

Artista a mărturisit că ea și Anghel se confruntă cu provocări noi, deoarece micuțul lor învață să meargă.

„Ne pregătim sufletește și psihic, deja a început o perioadă ușor dificilă pentru noi. El începe să meargă și evident că se agață de toate obiectele din casă, se lovește, mai cade. Aoleu! Îmi stă inima de câteva ori pe zi. Asta este. Toate trecem prin asta”, a mărturisit Theo Rose, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„E greu să ne eliberăm programul în punctul în care ne aflăm acum”

Theo Rose a recunoscut că, de când Sasha a venit în viața lor, ea și Anghel Damian nu mai petrec la fel de mult timp împreună ca la începutul relației. Cu toate acestea, cei doi fac eforturi să mențină flacăra iubirii aprinsă.

„Probabil că petrecem un pic mai puțin timp împreună decât înainte, evident. Dar suntem mult mai dornici de a-l petrece pe ăla, puțin așa cum e. Și asta face să rămână flacăra aprinsă între noi. Ni se face dor, luptăm mai mult pentru un weekend împreună. E greu să ne eliberăm programul în punctul în care ne aflăm acum. Facem niște concesii ca să ne nimerim la un moment dat să putem să ne petrecem timp. (…) O dată la două luni plecăm câte un weekend împreună, doar noi doi. Dacă nu plecăm și rămânem acasă, ducem copilul la țară la ai mei. Copilul e superfericit când e acolo, nu ne stă inima că ce-o plânge copilul după noi”, a mai spus cântăreața.

„Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență”

În vara anului 2022, Anghel Damian și Theo Rose au fost surprinși împreună și atunci s-a aflat de relația lor. Înainte de a fi cu artista, regizorul a avut o relație discretă și de lungă durată cu Lia Bugnar. Anghel recunoaște că a fost bulversat la începutul relației cu Theo Rose.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele.”

În cadrul interviului, Anghel Damian a fost întrebat de relația pe care o are cu părinții lui Theo Rose. De asemenea, el a precizat că artista a fost primită cu multă dragoste în familia lui.

„Totul a fost de un firesc extraordinar. Am fost «adoptați» instant, atât eu în familia ei, cât și invers. Împreună, suntem o familie cu de toate, cu diversitate și mult umor, uniți prin iubire”, a spus tânărul regizor.

