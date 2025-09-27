Planul include eliberarea tuturor ostaticilor vii și morți

Donald Trump speră să finalizeze acordul cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la întâlnirea lor de luni.

Ca parte a acordului pentru eliberarea tuturor ostaticilor, Israel va elibera sute de deținuți palestinieni și își va retrage treptat forțele din Fâșia Gaza. La sfârșitul lunii iunie, Israel deținea 289 de palestinieni care executau pedepse pe viață și alți 59 care executau pedepse mai mari de 30 de ani.

Israelul deține 1.407 prizonieri palestinieni care au fost condamnați, împreună cu aproximativ 2.500 de deținuți ale căror procese sunt în curs de desfășurare și aproximativ 2.300 de locuitori din Gaza reținuți.

Israelul ar renunța la planurile de anexare a Fâșiei Gaza

Ca parte a acordului, Israel ar trebui să renunțe la orice plan de anexare a Fâșiei Gaza, precum și la planurile de distrugere a acesteia și de expulzare a palestinienilor care locuiesc acolo.

După eșecul atacului israelian în Doha din 9 septembrie, emisarul special al SUA, Steve Witkoff a reluat eforturile de a pune capăt războiului din Gaza.

SUA au înțeles că timpul acordat lui Netanyahu pentru a continua ofensiva Israelului în Gaza a fost folosit pentru acțiuni care destabilizează Orientul Mijlociu și afectează aliații americani din regiune.

Principalul progres obținut de Witkoff este acordul de principiu al Hamas de a elibera toți ostaticii deținuți în Gaza, fără a păstra un număr mic dintre ei ca garanție că Netanyahu își va respecta partea din înțelegere. Qatarul consideră că păstrarea unor ostatici de către Hamas nu oferă o garanție că războiul nu va reîncepe și nu forțează Israelul la masa negocierilor, ci este mai degrabă o scuză pentru Netanyahu de a prelungi conflictul.

Din cauza izolării diplomatice cu care se confruntă Netanyahu și Israelul, Doha consideră că războiul s-ar încheia practic odată cu eliberarea ostaticilor.

Plan de reconstrucție pentru Fâșia Gaza

În același timp, SUA lucrează la un plan de reconstrucție a Gazei, care ar trebui condus de fostul prim-ministru britanic Tony Blair. Acest plan a fost propus de mai multe ori în ultimii doi ani, inclusiv sub administrația fostului președinte Joe Biden. Conform planului, națiunile arabe ar urma să conducă acțiunea în acest plan de reconstrucție.

